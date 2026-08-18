|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 18.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Elena, Helena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
18. augusta 2026
Morské safari priamo pod nosom. Veľryby sa vrátili k New Yorku, rušná lodná doprava ich však ohrozuje
Tagy: Námorná doprava New York Veľryby
Vráskavec dlhoplutvý môže dorásť približne do veľkosti veľkého mestského autobusu a denne skonzumovať okolo 1 360 kilogramov rýb. Pohľad na veľrybu vynárajúcu sa z vody s panorámou Manhattanu v ...
Zdieľať
18.8.2026 (SITA.sk) - Vráskavec dlhoplutvý môže dorásť približne do veľkosti veľkého mestského autobusu a denne skonzumovať okolo 1 360 kilogramov rýb.
Pohľad na veľrybu vynárajúcu sa z vody s panorámou Manhattanu v pozadí už nie je pri New Yorku výnimočnou udalosťou. Vráskavce dlhoplutvé, ktoré v minulosti pod vplyvom lovu takmer vyhynuli, sa vo vodách pri meste objavujú čoraz častejšie. Ich návrat však prináša aj nový problém - riziko zrážok s loďami v jednej z najrušnejších prístavných oblastí Spojených štátov.
„Ľudia lietajú do rôznych častí sveta na safari a podľa mňa si mnohí neuvedomujú, že morské safari máme priamo tu,“ povedal Carl LoBue, riaditeľ programu pre oceány v štáte New York v organizácii The Nature Conservancy.
LoBue vyrastal na neďalekom Long Islande a spomína, že pozorovanie veľryby bolo kedysi „neuveriteľne nezvyčajnou udalosťou“. Dnes ich vída prakticky zakaždým, keď vypláva na more. Najčastejšie sú to vráskavce, príležitostne sa však objavia aj iné druhy vrátane kriticky ohrozenej veľryby biskajskej.
Za návratom veľrýb stojí kombinácia viacerých faktorov. Populácie sa zotavili vďaka opatreniam na ochranu ohrozených druhov, zlepšila sa kvalita vody a pribudlo aj množstvo potravy. Významnú úlohu zohrávajú početnejšie húfy ryby menhaden atlantický, ktorá patrí medzi dôležitú potravu veľrýb, delfínov a morských vtákov.
Vráskavec môže dorásť približne do veľkosti veľkého mestského autobusu a denne skonzumovať okolo 1 360 kilogramov rýb. Newyorské pobrežie bolo v minulosti pre veľryby predovšetkým migračnou trasou medzi potravnými oblasťami na severe a miestami rozmnožovania v Karibiku. V súčasnosti sa tu však najmä mladé vráskavce zdržiavajú dlhšie.
Svoju úlohu zohráva aj klimatická zmena. Otepľovanie vody mení rozšírenie rýb, za ktorými sa veľryby presúvajú aj mimo svojich tradičných oblastí, vysvetlil prírodovedec Chris St. Lawrence z organizácie Gotham Whale.
Keď organizácia začala v roku 2012 veľryby pri New Yorku systematicky monitorovať, evidovala iba päť jedincov. V súčasnosti zaznamenáva ročne 80 až 100 rôznych veľrýb a nedávno identifikovala už 500. jedinca pozorovaného v okolí mesta od začiatku sledovania.
Vedci dokážu jednotlivé veľryby rozoznať najmä podľa jedinečných vzorov na spodnej strane ich chvostových plutiev, ktoré St. Lawrence prirovnal k ľudským odtlačkom prstov. Mnohé však možno identifikovať aj podľa jaziev po zrážkach s tankermi, nákladnými či výletnými loďami, rybárskymi člnmi a rekreačnými plavidlami.
Práve hustá lodná doprava predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre veľryby, ktoré sa vrátili do vôd pri New Yorku. Zrážky s plavidlami a zamotanie do rybárskeho vybavenia patria podľa ochranárskych organizácií a úradov medzi hlavné príčiny ich úhynov.
Štát New York preto prijíma nové opatrenia. Guvernérka Kathy Hochulová tento mesiac podpísala zákon „Whale Awareness Act“, ktorý začlení ochranu morských cicavcov a informácie o bezpečnom správaní v ich blízkosti do kurzov pre vodičov plavidiel a procesu registrácie lodí.
LoBue sa podieľal aj na príprave vzdelávacích materiálov, ktoré učia ľudí na mori rozpoznávať správanie veľrýb, hlásiť ich výskyt a predchádzať zrážkam. „Ani tí najskúsenejší rybári nevyrastali s tým, že by riadili lode medzi veľrybami, pretože tu jednoducho nebývali,“ povedal. „Všetci sa musíme naučiť nové zručnosti. Nikto nechce naraziť do veľryby.“
Zdroj: SITA.sk - Morské safari priamo pod nosom. Veľryby sa vrátili k New Yorku, rušná lodná doprava ich však ohrozuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Pohľad na veľrybu vynárajúcu sa z vody s panorámou Manhattanu v pozadí už nie je pri New Yorku výnimočnou udalosťou. Vráskavce dlhoplutvé, ktoré v minulosti pod vplyvom lovu takmer vyhynuli, sa vo vodách pri meste objavujú čoraz častejšie. Ich návrat však prináša aj nový problém - riziko zrážok s loďami v jednej z najrušnejších prístavných oblastí Spojených štátov.
„Ľudia lietajú do rôznych častí sveta na safari a podľa mňa si mnohí neuvedomujú, že morské safari máme priamo tu,“ povedal Carl LoBue, riaditeľ programu pre oceány v štáte New York v organizácii The Nature Conservancy.
LoBue vyrastal na neďalekom Long Islande a spomína, že pozorovanie veľryby bolo kedysi „neuveriteľne nezvyčajnou udalosťou“. Dnes ich vída prakticky zakaždým, keď vypláva na more. Najčastejšie sú to vráskavce, príležitostne sa však objavia aj iné druhy vrátane kriticky ohrozenej veľryby biskajskej.
Za návratom veľrýb stojí kombinácia viacerých faktorov. Populácie sa zotavili vďaka opatreniam na ochranu ohrozených druhov, zlepšila sa kvalita vody a pribudlo aj množstvo potravy. Významnú úlohu zohrávajú početnejšie húfy ryby menhaden atlantický, ktorá patrí medzi dôležitú potravu veľrýb, delfínov a morských vtákov.
Vráskavec môže dorásť približne do veľkosti veľkého mestského autobusu a denne skonzumovať okolo 1 360 kilogramov rýb. Newyorské pobrežie bolo v minulosti pre veľryby predovšetkým migračnou trasou medzi potravnými oblasťami na severe a miestami rozmnožovania v Karibiku. V súčasnosti sa tu však najmä mladé vráskavce zdržiavajú dlhšie.
Svoju úlohu zohráva aj klimatická zmena. Otepľovanie vody mení rozšírenie rýb, za ktorými sa veľryby presúvajú aj mimo svojich tradičných oblastí, vysvetlil prírodovedec Chris St. Lawrence z organizácie Gotham Whale.
Keď organizácia začala v roku 2012 veľryby pri New Yorku systematicky monitorovať, evidovala iba päť jedincov. V súčasnosti zaznamenáva ročne 80 až 100 rôznych veľrýb a nedávno identifikovala už 500. jedinca pozorovaného v okolí mesta od začiatku sledovania.
Vedci dokážu jednotlivé veľryby rozoznať najmä podľa jedinečných vzorov na spodnej strane ich chvostových plutiev, ktoré St. Lawrence prirovnal k ľudským odtlačkom prstov. Mnohé však možno identifikovať aj podľa jaziev po zrážkach s tankermi, nákladnými či výletnými loďami, rybárskymi člnmi a rekreačnými plavidlami.
Whales spark joy in New York but face threats from boat traffic.
Once hunted to near extinction, the rebound of humpback whales is considered among the conservation movement's greatest success stories. Today, vessel strikes and entanglements are leading causes of whale deaths… pic.twitter.com/3TjAMf7AwH
— AFP News Agency (@AFP) August 18, 2026
Práve hustá lodná doprava predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre veľryby, ktoré sa vrátili do vôd pri New Yorku. Zrážky s plavidlami a zamotanie do rybárskeho vybavenia patria podľa ochranárskych organizácií a úradov medzi hlavné príčiny ich úhynov.
Štát New York preto prijíma nové opatrenia. Guvernérka Kathy Hochulová tento mesiac podpísala zákon „Whale Awareness Act“, ktorý začlení ochranu morských cicavcov a informácie o bezpečnom správaní v ich blízkosti do kurzov pre vodičov plavidiel a procesu registrácie lodí.
LoBue sa podieľal aj na príprave vzdelávacích materiálov, ktoré učia ľudí na mori rozpoznávať správanie veľrýb, hlásiť ich výskyt a predchádzať zrážkam. „Ani tí najskúsenejší rybári nevyrastali s tým, že by riadili lode medzi veľrybami, pretože tu jednoducho nebývali,“ povedal. „Všetci sa musíme naučiť nové zručnosti. Nikto nechce naraziť do veľryby.“
Zdroj: SITA.sk - Morské safari priamo pod nosom. Veľryby sa vrátili k New Yorku, rušná lodná doprava ich však ohrozuje © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Námorná doprava New York Veľryby
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Pri chorvátskom ostrove neďaleko Šibenika nakrútili trojmetrového žraloka. Rybári sa tam krátko predtým kúpali
Pri chorvátskom ostrove neďaleko Šibenika nakrútili trojmetrového žraloka. Rybári sa tam krátko predtým kúpali
<< predchádzajúci článok
Na Moskovskú oblasť smerovalo 620 dronov, Rusko varuje Britániu pred „následkami“
Na Moskovskú oblasť smerovalo 620 dronov, Rusko varuje Britániu pred „následkami“