Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 18.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Elena, Helena
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

18. augusta 2026

Morské safari priamo pod nosom. Veľryby sa vrátili k New Yorku, rušná lodná doprava ich však ohrozuje


Tagy: Námorná doprava New York Veľryby

Vráskavec dlhoplutvý môže dorásť približne do veľkosti veľkého mestského autobusu a denne skonzumovať okolo 1 360 kilogramov rýb. Pohľad na veľrybu vynárajúcu sa z vody s panorámou Manhattanu v ...



Zdieľať
gettyimages 451799 001 676x450 18.8.2026 (SITA.sk) - Vráskavec dlhoplutvý môže dorásť približne do veľkosti veľkého mestského autobusu a denne skonzumovať okolo 1 360 kilogramov rýb.


Pohľad na veľrybu vynárajúcu sa z vody s panorámou Manhattanu v pozadí už nie je pri New Yorku výnimočnou udalosťou. Vráskavce dlhoplutvé, ktoré v minulosti pod vplyvom lovu takmer vyhynuli, sa vo vodách pri meste objavujú čoraz častejšie. Ich návrat však prináša aj nový problém - riziko zrážok s loďami v jednej z najrušnejších prístavných oblastí Spojených štátov.

„Ľudia lietajú do rôznych častí sveta na safari a podľa mňa si mnohí neuvedomujú, že morské safari máme priamo tu,“ povedal Carl LoBue, riaditeľ programu pre oceány v štáte New York v organizácii The Nature Conservancy.

LoBue vyrastal na neďalekom Long Islande a spomína, že pozorovanie veľryby bolo kedysi „neuveriteľne nezvyčajnou udalosťou“. Dnes ich vída prakticky zakaždým, keď vypláva na more. Najčastejšie sú to vráskavce, príležitostne sa však objavia aj iné druhy vrátane kriticky ohrozenej veľryby biskajskej.

Za návratom veľrýb stojí kombinácia viacerých faktorov. Populácie sa zotavili vďaka opatreniam na ochranu ohrozených druhov, zlepšila sa kvalita vody a pribudlo aj množstvo potravy. Významnú úlohu zohrávajú početnejšie húfy ryby menhaden atlantický, ktorá patrí medzi dôležitú potravu veľrýb, delfínov a morských vtákov.

Vráskavec môže dorásť približne do veľkosti veľkého mestského autobusu a denne skonzumovať okolo 1 360 kilogramov rýb. Newyorské pobrežie bolo v minulosti pre veľryby predovšetkým migračnou trasou medzi potravnými oblasťami na severe a miestami rozmnožovania v Karibiku. V súčasnosti sa tu však najmä mladé vráskavce zdržiavajú dlhšie.

Svoju úlohu zohráva aj klimatická zmena. Otepľovanie vody mení rozšírenie rýb, za ktorými sa veľryby presúvajú aj mimo svojich tradičných oblastí, vysvetlil prírodovedec Chris St. Lawrence z organizácie Gotham Whale.

Keď organizácia začala v roku 2012 veľryby pri New Yorku systematicky monitorovať, evidovala iba päť jedincov. V súčasnosti zaznamenáva ročne 80 až 100 rôznych veľrýb a nedávno identifikovala už 500. jedinca pozorovaného v okolí mesta od začiatku sledovania.

Vedci dokážu jednotlivé veľryby rozoznať najmä podľa jedinečných vzorov na spodnej strane ich chvostových plutiev, ktoré St. Lawrence prirovnal k ľudským odtlačkom prstov. Mnohé však možno identifikovať aj podľa jaziev po zrážkach s tankermi, nákladnými či výletnými loďami, rybárskymi člnmi a rekreačnými plavidlami.



Práve hustá lodná doprava predstavuje jednu z najväčších hrozieb pre veľryby, ktoré sa vrátili do vôd pri New Yorku. Zrážky s plavidlami a zamotanie do rybárskeho vybavenia patria podľa ochranárskych organizácií a úradov medzi hlavné príčiny ich úhynov.

Štát New York preto prijíma nové opatrenia. Guvernérka Kathy Hochulová tento mesiac podpísala zákon „Whale Awareness Act“, ktorý začlení ochranu morských cicavcov a informácie o bezpečnom správaní v ich blízkosti do kurzov pre vodičov plavidiel a procesu registrácie lodí.

LoBue sa podieľal aj na príprave vzdelávacích materiálov, ktoré učia ľudí na mori rozpoznávať správanie veľrýb, hlásiť ich výskyt a predchádzať zrážkam. „Ani tí najskúsenejší rybári nevyrastali s tým, že by riadili lode medzi veľrybami, pretože tu jednoducho nebývali,“ povedal. „Všetci sa musíme naučiť nové zručnosti. Nikto nechce naraziť do veľryby.“


Zdroj: SITA.sk - Morské safari priamo pod nosom. Veľryby sa vrátili k New Yorku, rušná lodná doprava ich však ohrozuje © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Námorná doprava New York Veľryby
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pri chorvátskom ostrove neďaleko Šibenika nakrútili trojmetrového žraloka. Rybári sa tam krátko predtým kúpali
<< predchádzajúci článok
Na Moskovskú oblasť smerovalo 620 dronov, Rusko varuje Britániu pred „následkami“

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 