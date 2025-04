Mesto Trnava pripravuje veľký obchod s pozemkami na Spartakovskej ulici, získať chce milióny eur – FOTO

Vyhlásenie súťaže

Parkovací dom

Predaj prebytočného majetku

11.4.2025 (SITA.sk) - Mesto Trnava pripravuje verejnú obchodnú súťaž, v ktorej ponúkne na predaj pozemky s rozlohou viac akona Spartakovskej ulici. Súčasťou predaja má byť aj terajšie parkovisko a pozemok pod prvou slovenskou predajňou obchodného reťazca Billa.Radnica si stanovila minimálnu predajnú cenuza meter štvorcový, v prípade úspešného predaja by mohla zinkasovať približne Mestské zastupiteľstvo v Trnave bude v utorokrozhodovať o prebytočnosti nehnuteľného majetku, ako aj o vyhlásení obchodnej súťaže na jeho predaj. Na prijatie uznesenia bude potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny poslancov.Peniaze získané z predaja plánuje samospráva využiť „na iné verejnoprospešné účely alebo verejné investičné zámery“. Časť výťažku z predaja by išla do vybudovania montovaného parkovacieho domu v blízkosti Mestského zimného štadióna, ktorý stojí takisto na Spartakovskej ulici.Z dokumentu k pripravovanej obchodnej súťaži vyplýva, že namiesto 120 parkovacích miest na pozemkoch, ktoré majú ísť do predaja, by vzniklo približne 250 parkovacích miest.Od záujemcov o pozemky v lukratívnej lokalite v blízkosti nákupného centra aj centra mesta očakáva radnica zálohu vo výškeAk by úspešný záujemca nepodpísal zmluvu, o zálohu by prišiel.Kupujúci by mal v prípade, ak by na pozemkoch staval byty, ponúknuť prednostne určitú časť z nich mestu. Takisto musí prevziať alebo vysporiadať záväzky z právneho vzťahu s Billou. Zrušiť parkovisko na Spartakovskej bude môcť až po dohode s mestom.„Základným cieľom obchodnej verejnej súťaže je predaj prebytočného majetku mesta, ktorý neslúži mestu alebo správcom na verejné účely, na podnikateľskú činnosť alebo na výkon samosprávy mesta,“ vysvetľuje radnica v dôvodovej správe k materiálu.