Zisky slovenských firiem klesli takmer o pätinu, no zamestnanci si polepšili

11.4.2025 (SITA.sk) - Rok 2024 sa pre slovenské firmy niesol v znamení poklesu ziskov a mierneho zníženia tržieb. Ako uvádza FinStat , inflácia sa ustálila, čo spôsobilo, že tržby firiem medziročne klesli o niečo vyše. Sumárny zisk sa prepadol o viac akoCelkové tržby dosiahli vyše, čo predstavuje pokles. Najväčšiu stratu zaznamenala spoločnosť Eurovea Services, s.r.o. so sumou. Ďalšími významnými stratovými firmami boli Železiarne Podbrezová a.s. Osobné náklady firiem rástli o vyše. To naznačuje, že firmy investovali do svojich zamestnancov, pravdepodobne s cieľom udržať si kvalifikovanú pracovnú silu. Najvyšší rast osobných nákladov zaznamenal cestovný ruch a gastro, a to. Naopak, odvetvie odevov a obuvi zaznamenalo pokles osobných nákladovMedzi sektory s najväčším rastom tržieb patrila verejná správa, cestovný ruch a zdravotníctvo. Verejná správa však zahŕňa len niekoľko firiem, čo skresľuje výsledky.Cestovnému ruchu a gastrosektoru sa darilo vďaka po pandemickému boomu, pričom tržby rástli. Zdravotníctvo zaznamenalo rast tržieb o. Tržby najviac klesali v hazardnom sektore, kde zmeny účtovných štandardov znížili tržbyZ pohľadu EBITDA viedlo odvetvie sprostredkovania, nasledované službami a gastrom. Celková EBITDA dosiahla, čo je poklesoproti predchádzajúcemu roku.