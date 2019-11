Mesto Veľký Šariš kompletne zrekonštruuje budovu zdravotného strediska

Ilustračné foto Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Veľký Šariš 1. novembra (TASR) – Mesto Veľký Šariš zrekonštruuje budovu zdravotného strediska. Radnica na to získala nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške takmer 650.000 eur. Na projekte sa podieľa piatimi percentami, čo predstavuje 34.000 eur. Práce by sa mali začať na jar budúceho roka a potrvajú jedenásť mesiacov.Z peňazí bude podľa radnice zateplený obvodový plášť budovy, strop suterénu a strešný plášť. Taktiež sa zrekonštruuje vodovod, kanalizácia a urobí sa rozvod teplej vody. Okrem toho budú vymenené svetelné zdroje, elektroinštalácia a kotol. Bude položená nová dlažba, obklady a urobí sa inštalácia vzduchotechniky.skonštatoval primátor mesta Veľký Šariš Viliam Kall s tým, že aktuálne sa uskutočňuje verejné obstarávanie.Ako ďalej uviedol, pacienti by nemali pocítiť žiadne obmedzenia.vysvetlil Kall.