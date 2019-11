USA podpíše predbežnú dohodu s Čínou pravdepodobne v polovici novembra

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 1. novembra (TASR) - Prvá fáza obchodnej dohody medzi Čínou a USA sa podľa všetkého vyvíja dobre a je pravdepodobné, že bude podpísaná v pôvodne predpokladanom termíne, teda zhruba v polovici novembra. Uviedol to v piatok americký minister obchodu Wilbur Ross. Konečný dátum, ako dodal, je však zatiaľ stále otázny.Pôvodne sa očakávalo, že prezidenti USA a Číny Donald Trump a Si Ťin-pching podpíšu predbežnú obchodnú dohodu počas schôdzky Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC). Tá sa mala uskutočniť v Čile 16. a 17. novembra. Čilská vláda však tento týždeň oznámila, že vzhľadom na pokračujúce nepokoje v krajine plánovaný samit organizovať nebude.Trump následne uviedol, že Spojené štáty a Čína čoskoro oznámia nové miesto, na ktorom prezidenti prvú fázu obchodnej dohody podpíšu. K termínu sa nevyjadril, zdroje z Bieleho domu však naznačili, že by to malo byť zhruba v období, v ktorom sa podpis pôvodne plánoval. Rovnako sa vyjadril v rozhovore pre televíznu stanicu Fox Business Network aj Rosspovedal poukazujúc na pôvodne predpokladaný termín konania schôdzky APEC.