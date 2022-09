Mesto Vysoké Tatry bude mať s istotou nového primátora, Ján Mokoš po dvadsiatich rokoch vo funkcii už nekandiduje

Mokoš

10.9.2022 (Webnoviny.sk) - Súčasný primátor Vysokých Tatier Ján Mokoš po dvadsiatich rokoch vo funkcii už nebude kandidovať na tento post. Oznámil to tento týždeň prostredníctvom sociálnej siete.O funkciu primátora Vysokých Tatier celkovo prejavilo záujem päť kandidátov. Poslancami mestského zastupiteľstva by sa chcelo stať 30 kandidátov, z toho 10 kandiduje za politické strany a hnutia, dvadsiatku tvoria nezávislí.Pre agentúru SITA to uviedla zapisovateľka mestskej volebnej komisie Mária Fábryová.Oproti posledným voľbám sa o funkciu primátora bude uchádzať menej záujemcov. V roku 2018 ich bolo osem, za poslancov kandidovalo 31 záujemcov. Opätovne bol vtedy za primátora zvolený Ján(nezávislý).Oficiálne svoju kandidatúru na post primátora v nasledujúcich voľbách oznámil médiám zatiaľ len miestny podnikateľ Alexander Gálfy (nezávislý).