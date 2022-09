Svetový deň prevencie samovrážd si pripomenie IPčko a pripoja sa aj známe osobnosti

Svetový deň prevencie samovrážd je príležitosťou hovoriť o možnostiach pomoci ľuďom, ktorí nad samovraždou uvažujú. Každoročne si ho pripomíname 10. septembra a občianske združenie IPčko pri tejto príležitosti pripravilo osvetovú kampaň.

Kampaň #BODKOCIARKA a #SOMTU by mala ľuďom trpiacim duševnou bolesťou odkázať, že je tu možnosť pomoci . Kampaň budú šíriť prostredníctvom sociálnych sietí, za pomoci influencerov a influenceriek tak, aby zasiahla čo najväčšie množstvo ľudí.

Pridať sa ku kampani ale môže každý tým, že si nakreslí na ruku bodkočiarku a fotografiu s heštegmi a podporným textom bude zdieľať na sociálnych sieťach. V tlačovej správe o tom informovalo IPčko

Pokusy u mladistvých

Týkajú sa každého

Pomoc v krízových momentoch

9.9.2022 (Webnoviny.sk) -Podľa údajov Národného centra zdravotníckych informácií stúpa v skupine mladistvých do 19 rokov počet samovražedných pokusov. Často nedisponujú prostriedkami na vyhľadanie pomoci a majú obavy zo stigmatizácie.„Na našich linkách pomoci a v rámci krízových služieb pomoci sme v prvom polroku 2022 zaznamenali 22,6-percentný nárast v téme ‘Myšlienky na samovraždu’. Ľudia nás v tejto súvislosti kontaktovali 8839-krát. V krízovom momente pokusu o samovraždu sa na nás obrátilo 1817 ľudí. Na ukrajinskej linke pomoci sa nám so samovražednými myšlienkami a sklonmi ozvalo 23 ľudí, 864 o nich hovorilo v našich centrách na hraniciach s Ukrajinou,“ priblížil psychológ a riaditeľ IPčka Marek Madro Hlavná odborníčka pre psychiatriu na Ministerstve zdravotníctva SR Ľubomíra Izáková konštatuje, že samovraždy a samovražedné pokusy sa môžu týkať každého, no častejšie sa týkajú ľudí, ktorí trpia psychickou poruchou.„Mnohí z nich nevyhľadajú odbornú pomoc a nevyužijú možnosť liečby. Kľúčový na záchranu života je prvý kontakt, ktorý zmenší fatalitu v pacientovom uvažovaní a nahradí ju inými možnosťami riešenia,” vysvetľuje Izáková.Hlavná odborníčka pre psychológiu na Ministerstve zdravotníctva SR Katarína Jandová doplnila, že na Slovensku je informovanosť o možnostiach získania odbornej pomoci pomerne slabá, čo pravdepodobne súvisí s pretrvávajúcou stigmou súvisiacou s duševným zdravím.Podľa nej sa však situácia pomaly zlepšuje, hoci študentské poradenské centrá, napríklad na vysokých školách, stále nie sú dostatočne pokryté. Rezort zdravotníctva uvažuje o zavedení systému rovesníckej študentskej podpory.IPčko za účelom sprístupnenia pomoci a podpory v krízových momentoch, akými sú myšlienky na samovraždu či samovražedné pokusy, vybudovalo sieť centier krízovej intervencie.Káčka sa nachádzajú v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Trnave a Bratislave, onedlho by mali pribudnúť aj v Trenčíne a Žiline.Súčasťou centier sú aj intervenčné výjazdové tímy. Pomoc tiež možno nájsť na webe organizácie a Krízovej linke prostredníctvom internetu. IPčko poskytuje pomoc nonstop, bezplatne a anonymne.