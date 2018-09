Mesto Žiar nad Hronom začína s výstavbou cyklochodníka

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Žiar nad Hronom 5. septembra (TASR) - Žiarčanov čakajú v najbližších týždňoch v uliciach mesta niektoré obmedzenia. Mesto totiž začína s výstavbou cyklokomunikácie, ktorá bude prechádzať celým mestom až do priemyselného parku.informovalo v stredu mesto na svojej internetovej stránke s tým, že práce na projekte budú prebiehať predbežne do konca októbra.Cyklochodník bude 3,65 kilometra dlhý, začínať sa bude na sídlisku Etapa a končiť v priemyselnom parku. Podľa zverejnenej zmluvy vybuduje cyklokomunikáciu za viac ako 420.000 eur firma Strabag. V rámci projektu opravia aj lávku cez Hron na Kortíne a otvorí sa ďalšia vrátnica do priemyselného parku. Pozdĺž celej cyklokomunikácie bude 103 stojanov na bicykle a dva uzamykateľné prístrešky.Na vybudovanie cyklochodníka získalo mesto dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške takmer 594.000 eur. Cyklochodník má zvýšiť atraktivitu cyklodopravy v meste a podporiť zdravé dochádzanie miestnych ľudí do práce.