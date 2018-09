Rast čínskeho súkromného sektora dosiahol v auguste 5-mesačné minimum

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Peking 5. septembra (TASR) - Čínsky súkromný sektor pokračoval v auguste v raste, tempo jeho rastu sa však spomalilo na 5-mesačné minimum. Uviedli to v stredu spoločnosti IHS Markit a Caixin.Kompozitný index nákupných manažérov IHS Markit a Caixin, ktorý zahrňuje výrobný sektor aj sektor služieb, dosiahol v auguste 52 bodov oproti júlovej hodnote 52,3 bodu. Augustová hodnota bola najnižšia od marca tohto roka. Aj naďalej to však znamená rast sektora, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov.Pod slabšie tempo rastu sa do veľkej miery podpísal sektor služieb. Príslušný index klesol v auguste na 51,5 bodu z júlovej hodnoty 52,8 bodu. Výsledok je tak podstatne horší, než sa čakalo, keďže analytici počítali s poklesom indexu len na 52,6 bodu. Navyše, ako IHS Markit a Caixin uviedli začiatkom týždňa, rast výrobného sektora sa v auguste spomalil na vyše ročné minimum.Údaje IHS Markit a Caixin sa líšia od údajov čínskeho štatistického úradu, ktorý koncom minulého týždňa zverejnil, že čínsky súkromný sektor zaznamenal v auguste mierne zrýchlenie rastu. Kompozitný index nákupných manažérov dosiahol podľa štatistického úradu v auguste 53,8 bodu oproti júlovej hodnote 53,6 bodu.Rozdiel je spôsobený tým, že Caixin a IHS Markit robia prieskum v stredných a malých podnikoch, štatistický úrad najmä vo veľkých štátnych firmách. A na tie zmeny vo vývoji čínskej ekonomiky nevplývajú v takej miere ako na menšie firmy.