Mesto Zvolen je nútené upraviť miestne dane, aj poplatok za odpad

13.11.2023 (SITA.sk) - Opatrenia, ktoré prijala vláda v posledných rokoch a výdavky z dôvodu rastu cien ukrojili z rozpočtu zvolenskej samosprávy viac ako milión eur.Mesto Zvolen je preto pre klesajúce príjmy a stúpajúce výdavky nútené pristúpiť k úprave miestnych daní. Ako informoval hovorca mesta Martin Svatuška , úpravou smerom hore by mal prejsť aj poplatok za odpad.„Ekonomické problémy avizujeme už od začiatku leta. Spôsobili ich vysoké ceny energií, tiež prudký rast cien tovarov a služieb. Prispelo k nim aj to, že štát financoval zvýšený daňový bonus peniazmi, ktoré zobral samosprávam. Pridali sa ďalšie opatrenia, ktorými štát zaviazal mestá a obce k povinnostiam, no nedal im na ne potrebné financie,“ hovorí vedúca ekonomického odboru zvolenskej radnice Zuzana Hrešová.Väčšina miest už vlani, po vypuknutí energetickej krízy, zvýšila miestne dane. Zvolen ich nezvýšil ani o cent.Radnica aj preto musela stopnúť v rozpočte naplánované práce, tovary a služby zaa v lete zastaviť vyplácanie dotácií pre športové kluby, kultúru, sociálnu oblasť, výchovu a vzdelávanie, životné prostredie.Mnohé iné mestá, vrátane Banskej Bystrice, nevyplácajú dotácie už od začiatku roka.Šetrí aj zvolenský primátor Vladimír Maňka . Veľkú časť svojho platu daroval na účely, na ktoré predtým išli peniaze z rozpočtu mesta.Na väčšinu služobných ciest chodí vlastným autom a tieto náklady financuje zo svojho platu. Šofér primátora sa tak môže venovať iným činnostiam, ktoré šetria mestu ďalšie peniaze - vedie skupinu zamestnancov, ktorí časť mesta kosia, zabezpečujú opravy a údržbu. Primátor nemá asistenta, ani neuvažuje toto miesto obsadiť.Pritom bývalý asistent mal v minulých rokoch vyšší príjem ako súčasný zástupca primátora. Napriek mnohým racionalizačným opatreniam sa Zvolen úprave miestnych daní nevyhne. Pripojí sa tak k ostatným mestám, ktoré to už urobili.Úpravou by mal prejsť aj poplatok za odpad. „Jeho výška závisí od toho, aké poplatky za ukladanie komunálneho odpadu na skládku stanoví od nového roka ministerstvo životného prostredia. Tiež od toho, či a za akých podmienok sa spustí mechanicko-biologická úprava odpadov v zmysle našich záväzkov v EÚ . Veľmi intenzívne o tom rokujeme so zástupcami ministerstva s cieľom čo najviac znížiť dopady na našich obyvateľov,“ objasnil primátor.Slovenské samosprávy sa podľa Maňku dostávajú na hranicu možností plnenia základných služieb svojim obyvateľom.„Očakávam, že koncoročné prognózy príjmov z podielových daní nebudú pre mestá a obce vôbec priaznivé. Bez pomoci štátu dokážu samosprávy len ťažko pripraviť vyrovnané rozpočty. O to väčší optimizmus sme, ako zástupcovia Združenia miest a obcí Slovenska , vyjadrili po minulotýždňovom rokovaní s predsedom NR SR Petrom Pellegrinim . Potvrdil, že rozumie našim obavám a bude sa vo veci financovania samospráv angažovať, aby sme spoločnými silami zvládli nepriaznivú situáciu,“ dodal Maňka.