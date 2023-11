Donald Trump cez víkend svojich oponentov nazval chamraďou

„Ten jazyk je jazykom, ktorý používajú diktátori, aby vyvolávali strach,“ komentoval Trumpove slová Timothy Naftali z fakulty politológie Kolumbijskej univerzity.

„Keď dehumanizujete oponentov, zbavujete ich ich ústavou daných práv bezpečne sa zapájať do demokracie, pretože hovoríte, že to nie sú ľudia. Toto robia diktátori,“ citoval ho The Washington Post.

Výrok, ktorý spustil kritické reakcie, zaznel pri Trumpovom sobotňajšom prejave v štáte New Hampshire pri príležitosti dňa vojnových veteránov. Exprezident v ňom uviedol, že výrazne nebezpečnejšia ako vonkajšie sily je pre Spojené štáty „hrozba zvnútra“.