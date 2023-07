Mesto Zvolen má finančné problémy, pozastavuje všetky dotácie a v hre sú aj vyššie dane

Negatívny trend bude pokračovať

Zvyšovanie daní

Riešenia existujú

13.7.2023 (SITA.sk) - Mesto Zvolen pre nepriaznivú finančnú situáciu pozastavuje dotácie. Na sociálnej sieti o tom informuje primátor Vladimír Maňka s tým, že dôvodom sú nižšie príjmy mesta pre opatrenia predošlej vlády. Príjmy samosprávy klesli v apríli o 102-tisíc eur, v máji o 261-tisíc eur a v júni až o 424-tisíc eur.„Už dnes vieme, že negatívny trend bude pokračovať, na rokovaní nám to potvrdil aj súčasný minister financií. Situáciu ešte zhoršujú dôsledky prudkého zvýšenia cien energií a materiálov – predražili sa stavby a prakticky všetky služby. Priemerné mesačné výdavky stúpli v porovnaní so začiatkom roka 2023 o približne 600-tisíc eur,“ popisuje primátor s tým, že radnici neostáva iné, ako pristúpiť ešte k výraznejšiemu šetreniu ako doteraz.Mesto si totiž musí splniť zákonné povinnosti vyvážania odpadu, prevádzkovania mestskej hromadnej dopravy, poskytovania opatrovateľskej služby a ďalšie.„Vysoko si vážim činnosť najrôznejších organizácií, športových klubov, mimovládnych organizácií, viem, že odvádzajú množstvo kvalitnej práce. Práve preto sa toto rozhodnutie nerodilo ľahko, žiaľ, je nevyhnutné k nemu pristúpiť,“ dodáva Maňka k pozastaveniu vyplácania dotácií, o ktorom verí, že to bude len dočasné opatrenie.Nebude však podľa neho ľahké ponechať na súčasnej úrovni výšku miestnych daní na dnešnej úrovni.„Dvojciferná inflácia urobila súčasnú situáciu neudržateľnou. Mnohé mestá pristúpili k úprave svojich daní už minulý rok, niektoré dokonca o 100 percent. My ju budeme zvažovať veľmi citlivo, aby sme ochránili mestské financie a zároveň, aby sme nezaťažili našich obyvateľov viac, ako je to nutné,“ doplnil primátor k daniam.Finančná situácia mesta je náročná, no riešenia existujú. V mnohom však závisia od prístupu štátu.„Každým dňom očakávame 613-tisíc eur ako kompenzáciu za výdavky mesta v súvislosti s pomocou ukrajinským utečencom. Keďže v prípade výpadku príjmov ide o problém naprieč celým Slovenskom, v rámci Združenia miest a obcí Slovenska ďalej rokujeme s predstaviteľmi štátu, vysvetľujeme, že mechanizmus financovania samospráv je neudržateľný. Štát v posledných rokoch urobil zlé rozhodnutia, mal by preto jeho dôsledky dostatočne kompenzovať,“ uzatvára Maňka