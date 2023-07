Bývalý šéf Tiposu Kaňka dostal rok po odchode z funkcie 100-tisícovú odmenu, tvrdí KDH (video)

aktualizované 13. júla, 11:51



Obvinený z daňových podvodov

Stotisícová odmena

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nekalé praktiky Tiposu



Agentúra SITA požiada spoločnosť Tipos o reakciu.



13.7.2023 (SITA.sk) -Bývalý šéf Tiposu Marek Kaňka dostal za šesť mesiacov svojho pôsobenia v roku 2022 odmenu vo výške viac ako 100-tisíc eur. Navyše ju dostal k 31. máju 2023, čiže takmer rok po odchode z funkcie.Poukázal na to podpredseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Tomáš Merašický v štvrtok na tlačovej konferencii.Kaňka bol predseda predstavenstva a generálnym riaditeľom štátnej spoločnosti Tipos od apríla 2020 do 30. júna 2022. Z funkcie odstúpil po tom, čo bol obvinený z daňových podvodov. Za šesť mesiacov roka 2022 dostal vyplatenú odmenu vyše 100-tisíc eur.„Marek Kaňka figuruje ako obvinený. Podľa verejne dostupných informácií mal cez svoju firmu OLIVA Group fiktívne nakúpiť od ďalšej spoločnosti pohonné hmoty za 1,68 milióna eur a štátu neodviesť 336-tisíc eur na DPH,“ poukázal Merašický.KDH sa pýta, ako je možné, že človeku, ktorý je trestne stíhaný za okrádanie štátu, vyplatí štátna spoločnosť stotisícovú odmenu.„Kým iní poctivo bojujú o svoje živobytie a pracujú, druhí neváhajú rozšafným spôsobom tunelovať štátne peniaze a škandalózne sa obohacovať,“ povedal Merašický a dodal, že Kaňka bol nominantom bývalej vlády.Vyšetrovatelia Národnej kriminálnej agentúry zistili, že existujú vážne dôvody na to, aby voči Kaňkovi vzniesli obvinenie. Spoločnosť Tipos tak podľa Merašického nemusela Kaňkovi vyplatiť ani euro, vyplýva to zo stanov spoločnosti. „Toto sú mimoriadne zvláštne praktiky a šafárenie v štátnej spoločnosti Tipos,“ myslí si Merašický.KDH žiada štátnu spoločnosť o okamžité vysvetlenie a Kaňku o vrátenie odmeny. Zároveň žiada, aby Národný inšpektorát práce preveril, či v Tipose nedochádza k neštandardne veľkému počtu zamestnávania ľudí na dohodu, pretože má aj takúto informáciu. O odmene pre Kaňku sa hnutie dozvedelo na základe podnetu od ľudí.„Podľa našich informácií bola táto odmena schválená 4. apríla tohto roka a vyplatená bola 31. mája,“ doplnil Merašický. Trestné oznámenie zatiaľ KDH nepodalo. Ak by však nebola akceptovaná ich výzva, aby konala spoločnosť Tipos a Národný inšpektorát práce, zvážia ďalšie kroky, vrátane podania trestného oznámenia.Merašický tiež upozornil na nekalé praktiky v štátnej lotériovej spoločnosti Tipos. „Tam, kde by mala dať viac, nedá, a naopak, tam, kde by mala šetriť, štedro rozdáva,“ povedal Merašický. V KDH žiadajú vysvetlenie a vrátenie odmeny pre bývalého generálneho riaditeľa Tiposu Mareka Kaňku.V súvislosti so spoločnosťou Tipos je podľa neho aj ďalšia zaujímavosť. „Prišli nám podnety, že v spoločnosti Tipos je vraj mimoriadne veľký počet dohodárov,“ uviedol Merašický. KDH chce teda vedieť, či je to pravda a ak áno, o akých ľudí ide.