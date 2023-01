Mestská polícia pomáha v mrazivých dňoch ľuďom bez domova, obyvateľov žiada o súčinnosť

Policajti včas zakročili

Ľudí žiadajú o súčinnosť

29.1.2023 (Webnoviny.sk) - Mestská polícia (MsP) Bratislava v spolupráci s hlavným mestom a občianskymi a mimovládnymi organizáciami pravidelne poskytuje pomoc ľuďom bez domova. Ako informuje vedúci oddelenia komunikácie MsP Peter Borko , v Bratislave žije bez domova niekoľko tisíc ľudí, ktorí počas zimy čelia náročným podmienkam.„Mnohí z nich trpia zhoršeným zdravotným stavom a teploty hlboko pod nulou pre nich môžu znamenať až ohrozenie života," uviedol.Mestskí policajti sa s ľuďmi bez domova stretávajú denne. „V posledných dňoch pomáhala hliadka z Okresného veliteľstva v Ružinove mužovi, ktorý krátko pred polnocou nešťastne spadol do Štrkoveckého jazera," priblížil Borko s tým, že mužovi sa síce podarilo dostať z vody, ale na brehu stuhol.Mestskí policajti mu poskytli deku a privolali posádku rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ho previezla do nemocnice.Hliadku z Útvaru zásahovej jednotky a kynológie vyslal operátor k mužovi, ktorý ležal nehybne pri kostole na Námestí Eugena Suchoňa. Jeho stav si ošetrenie zdravotníkmi nevyžiadal, avšak policajti mu poskytli aspoň teplé oblečenie a odporučili mu stráviť noc v priestoroch krízového nocľahu.„Pomoc sme však museli poskytnúť mužovi, ktorého sme našli na Poľnohospodárskej ulici. Osoba bola už na prvý pohľad podchladená, triasla sa, mala do modra sfarbené pery a vôbec nekomunikovala," poznamenal Borko.Mestskí policajti žiadajú obyvateľov Bratislavy, aby boli obozretní a v prípade podozrenia, že človek bez domova potrebuje pomoc, ich kontaktovali ich na čísle 159.„Ak človek vykazuje príznaky podchladenia (tras, chvenie, mumlanie, nezrozumiteľná reč), bezodkladne kontaktujte operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby na linke 155," upozorňuje MsP.Na čísle 159 volajúcich prepoja buď na záchranné zložky, alebo vyšlú na pomoc najbližšiu hliadku a po zhodnotení situácie zabezpečia odvoz človeka, ktorý plánoval stráviť noc na ulici do krízového ubytovania.