Povinnosť pri finančnom lízingu

Rozhoduje aj vek auta

29.1.2023 (Webnoviny.sk) - Podnikatelia musia do konca januára podať priznanie k dani z motorových vozidiel a daň aj zaplatiť. Táto povinnosť sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá používa auto na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť.V tlačovej správe na to upozorňuje spoločnosť Arval Slovakia , zaoberajúca sa finančným lízingom. Podnikatelia, ktorí majú vozidlá prenajaté formou operatívneho lízingu, sa zvyčajne o daň z motorových vozidiel nemusia vôbec starať. Urobí to za nich lízingová spoločnosť. Daňovníkom dane z motorových vozidiel je totiž osoba zapísaná ako držiteľ v technickom preukaze vozidla.Ak si firma či podnikateľ zaobstarali auto formou finančného lízingu, zvyčajne zostáva daň z motorových vozidiel na ich pleciach.„V prípade finančného lízingu je povinnou osobou platiť daň podnikateľ, ktorý je v technickom preukaze vedený ako držiteľ vozidla. V prípade finančného prenájmu je to štandardne klient lízingovej spoločnosti, ktorý aj platí daň,“ uviedol finančný riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia Pavol Strapáč.Sadzba dane z motorových vozidiel sa určuje v závislosti od kategórie auta. Teda, či ide o osobné alebo úžitkové vozidlá. Do úvahy sa tiež berie zdvihový objem valcov motora v prípade osobných vozidiel, alebo najväčšia technicky prípustná celková hmotnosť a počet náprav v prípade úžitkových vozidiel.„Zvýhodnenú sadzbu dane majú ťahače a návesy a ak ide o čisto elektrické vozidlo, sadzba dane je aktuálne nula eur,“ vysvetlil Strapáč. Takto stanovená sadzba dane sa podľa neho ešte upravuje podľa veku auta, druhu pohonu, prípadne pri použití vozidla v kombinovanej doprave.„Zákon znevýhodňuje staršie vozidlá, a teda čím staršie auto, tým vyššia daň,“ upozornil. Zároveň zákon zvýhodňuje autá s nižšími emisiami. Na hybridné, CNG, LNG a vodíkové vozidlá sa uplatňuje 50-percentná zľava zo zákonnej sadzby dane upravenej podľa veku vozidla a pri elektromobiloch platí už spomínaná nulová sadzba dane.