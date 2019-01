Mestská polícia v Bojniciach má po vyše roku svojho náčelníka

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bojnice 31. januára (TASR) - Po vyše roku bude mať Mestská polícia (MsP) v Bojniciach oficiálne od piatka 1. februára svojho náčelníka. Miroslava Nagya, ktorý bol isté obdobie poverený zastupovaním náčelníka, zvolili poslanci na základe výberového konania do tejto funkcie na svojom rokovaní vo štvrtok.uviedol prednosta Mestského úradu v Bojniciach Daniel Palacka. Novovymenovaný náčelník MsP má podľa neho dlhoročné skúsenosti s políciou, pôsobil aj v štátnej polícii.Nový náčelník by sa mal zaoberať aj situáciou okolo nízkeho počtu členov MsP.ozrejmil Palacka.V minulosti vzišiel tiež návrh na zrušenie MsP v Bojniciach, vzhľadom na súčasnú situáciu o tom mesto podľa neho neuvažuje.Bojnická MsP zostala oficiálne bez náčelníka začiatkom minulého roka po tom, čo sa predchádzajúci náčelník vzdal svojej funkcie. Najskôr ho isté obdobie zastupoval jeden z príslušníkov MsP, mesto vyhlásilo aj výberové konanie na obsadenie tejto funkcie. To sa však skončilo neúspešne, keďže jediný prihlásený uchádzač po pohovore odstúpil. Z ďalšieho výberového konania v júni minulého roka vzišiel práve Nagy.