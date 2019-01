Sociálne inovácie na Slovensku Foto: British Council na Slovensku Foto: British Council na Slovensku

O projekte People to People

People to People/Central Europe je nový projekt, ktorý je financovaný UK Foreign and Commonwealth Office (FCO) a realizovaný British Council v Čechách, Maďarsku a na Slovensku.



Jeho hlavné ciele sú:

- Posilnenie sociálnej kohézie, podpora nových možností na dialóg medzi rôznorodými skupinami

- Vytvorenie silnejších vzťahov medzi cieľovými skupinami a miestnou samosprávou/tvorcami politík, zamestnávateľmi a širšou komunitou

- Vytvorenie prepojení medzi komunitami v rámci štyroch krajín



Bratislava 31. januára (OTS) - Aj tieto otázky sú v centre záujmu neziskovej organizácia EPIC v rámci pilotného projektu People to People Slovakia, ktorý sa realizuje v Banskobystrickom a Prešovskom kraji. V týchto dňoch prebieha mapovanie vnímania sociálnych inovácií v oboch krajoch. Projekt People to People Slovakia spravuje British Council na Slovensku.Téma sociálneho podnikania rezonuje na Slovensku dlhšie, avšak mnoho ľudí stále čiastočne tápe, čo slovné spojenie „sociálne inovácie“ či „sociálny podnik“ v skutočnosti znamená.“ hovorí, projektová manažérka organizácie EPIC.V týchto dňoch prebieha prieskum, ktorý mapuje stav a vnímanie sociálnych inovácií v spomínaných krajoch. Podľa Arnolda Ponesza z EPICu sa očakáva, že prieskum pomôže identifikovať mieru angažovanosti, podmienok ako aj podpory miestnych komunít za účelom zlepšenia spoločenského života v regióne. „“ dopĺňa. Výsledky prieskumu budú základom pre ďalšie aktivity, do ktorých budú zapojení viacerí britskí experti ako aj slovenskí profesionáli v odbore.," hovorí, riaditeľ British Council Slovakia.Výsledky prieskumu, ktorý EPIC realizuje v spolupráci s Evou Pongrácz, vedúcou Katedry sociálneho rozvoja a práce EUBA, budú tiež jedným zo základných východísk podujatia „Ideas Lab“, ktoré sa uskutoční v marci. V rámci Ideas Labu prebehne niekoľko workshopov členov miestnych komunít a predpokladá sa, že už priamo na nich bude vytvorených niekoľko mikroprojektov, ktoré budú prakticky reflektovať situáciu v oblasti sociálnych inovácií a budú schopné napomôcť malými, ale podstatnými zmenami k rozvoju sociálnych inovácií na Slovensku.British Council je medzinárodná organizácia Spojeného kráľovstva pre kultúrne vzťahy a príležitosti vo vzdelávaní. Spolupracujeme s viac ako 100 krajinami v oblasti umenia a kultúry, anglického jazyka, vzdelávania a občianskej spoločnosti. V minulom roku sme zasiahli priamo viac ako 75 miliónov ľudí a celkovo 758 miliónov ľudí vrátane on-line, vysielania a publikácií.Sme prínosom pre krajiny, s ktorými pracujeme – meníme životy vytváraním príležitostí, kontaktov a budovaním dôvery. British Council bol založený v roku 1934 a je charitatívnou organizáciou Spojeného kráľovstva, ktorá sa riadi podľa Royal Charter a UK public body. British Council dostáva 15% základného grantu od vlády Spojeného kráľovstva.Viac informácií nájdete na adrese: https://www.britishcouncil.sk