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28. júla 2026
Mestská polícia v Prešove zaradila do služby tri nové vozidlá, jedno z nich už páchateľ stihol poškodiť – FOTO
Nové vozidlá zakúpila mestská polícia po verejnom obstarávaní. Suma sa pohybovala do 90-tisíc eur. Mestská polícia v Prešove ...
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28.7.2026 (SITA.sk) - Nové vozidlá zakúpila mestská polícia po verejnom obstarávaní. Suma sa pohybovala do 90-tisíc eur.
Mestská polícia v Prešove zaradila do služby tri nové služobné vozidlá. Dve z nich budú slúžiť na bežný výkon služby, tretie po dovybavení technológiou využijú na automatizovanú kontrolu plateného parkovania. Obnova vozového parku podľa vedenia mesta prispeje k efektívnejšiemu zabezpečovaniu verejného poriadku aj k modernizácii práce mestskej polície.
Nové vozidlá tvoria dve elektrické autá a jedno vozidlo s benzínovým motorom. Sú vybavené svetelnou a zvukovou signalizáciou, rádiostanicou, automatickým externým defibrilátorom (AED), prostriedkami prvej pomoci aj ďalším vybavením pre zásahy mestskej polície. Podľa náčelníka Mestskej polície Prešov Imricha Olejníka pribudli vo vozidlách aj nepriestrelné vesty, aby ich mohli policajti v prípade mimoriadnych udalostí okamžite použiť.
„Snažíme sa vytvoriť ideálne podmienky pre našich príslušníkov, aby vedeli zabezpečovať verený poriadok a chrániť v prípade potreby aj majetok občanov, prípadne s použitím automatického defibrilátora aj k záchrane života,“ uviedol Olejník.
Nové vozidlá zakúpila mestská polícia po verejnom obstarávaní. Suma sa pohybovala do 90-tisíc eur. Podľa Olejníka má prešovská mestská polícia po zaradení nových áut k dispozícii spolu 13 služobných vozidiel. Nové vozidlá nahradili staršie automobily, ktoré už boli po životnosti a ich prevádzka nebola z bezpečnostného ani ekonomického hľadiska efektívna. „Jedno vozidlo ide na pracovisko na Námestí kráľovnej pokoja a druhé vozidlo zostáva v centre mesta na obvode 1, čiže v historickom meste,“ dodal Olejník.
Monitorovacie elektrické vozidlo bude po dodaní technológie vybavené skenerom na automatickú kontrolu úhrad za parkovanie. „Čakáme na cenovú ponuku na skener, ktorý bude mať GPS súradnicu a kamerový systém s presnosťou na dva metre, aby sme vedeli zaručiť, že nebudú chodiť falošné pokuty,“ uviedol primátor Prešova František Oľha s tým, že systém zrýchli a zefektívni kontrolu parkovného.
Cieľom podľa primátora nie je vyberať viac pokút, ale zabezpečiť spravodlivé dodržiavanie pravidiel parkovania. „Naším cieľom je ukázať, že v teréne sme, a že keď ľudia dodržiavajú pravidlá, pokuty nebudú dostávať,“ povedal Oľha.
Dodal, že automatizovaná kontrola má uvoľniť mestských policajtov od administratívnej činnosti, aby sa mohli viac venovať bezpečnosti a verejnému poriadku. Primátor zároveň informoval, že mesto pripravuje ďalšie rozširovanie regulovaného parkovania. Na budúci rok plánuje zaviesť parkovaciu politiku na Sídlisku II a III, pričom v horizonte troch rokov chce systém postupne rozšíriť do všetkých problémových lokalít mesta.
Mestská polícia krátko pred zaradením do služby zaznamenala na jednom z nových vozidiel incident, keď ho poškodil páchateľ poškriabaním jednej strany jeho karosérie. Podľa Olejníka sa páchateľa podarilo identifikovať pomocou mestského kamerového systému a prípad je v štádiu objasňovania.
Spätnou kontrolou záznamov polícia zistila, že podozrivá osoba sa už predtým dvakrát pokúsila manipulovať s kolesami vozidla. Olejník upozornil, že poškodzovanie služobných áut môže pri zásahoch ohroziť bezpečnosť policajtov aj ostatných účastníkov cestnej premávky.
Zdroj: SITA.sk - Mestská polícia v Prešove zaradila do služby tri nové vozidlá, jedno z nich už páchateľ stihol poškodiť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Mestská polícia v Prešove zaradila do služby tri nové služobné vozidlá. Dve z nich budú slúžiť na bežný výkon služby, tretie po dovybavení technológiou využijú na automatizovanú kontrolu plateného parkovania. Obnova vozového parku podľa vedenia mesta prispeje k efektívnejšiemu zabezpečovaniu verejného poriadku aj k modernizácii práce mestskej polície.
Pribudli aj nepriestrelné vesty
Nové vozidlá tvoria dve elektrické autá a jedno vozidlo s benzínovým motorom. Sú vybavené svetelnou a zvukovou signalizáciou, rádiostanicou, automatickým externým defibrilátorom (AED), prostriedkami prvej pomoci aj ďalším vybavením pre zásahy mestskej polície. Podľa náčelníka Mestskej polície Prešov Imricha Olejníka pribudli vo vozidlách aj nepriestrelné vesty, aby ich mohli policajti v prípade mimoriadnych udalostí okamžite použiť.
„Snažíme sa vytvoriť ideálne podmienky pre našich príslušníkov, aby vedeli zabezpečovať verený poriadok a chrániť v prípade potreby aj majetok občanov, prípadne s použitím automatického defibrilátora aj k záchrane života,“ uviedol Olejník.
Fotogaléria k článku:
href="https://sita.sk/fotogaleria/nove-sluzobne-auta-mestskej-policie-v-presove-fotografie/">Nové služobné autá Mestskej polície v Prešove (fotografie)
Nové vozidlá zakúpila mestská polícia po verejnom obstarávaní. Suma sa pohybovala do 90-tisíc eur. Podľa Olejníka má prešovská mestská polícia po zaradení nových áut k dispozícii spolu 13 služobných vozidiel. Nové vozidlá nahradili staršie automobily, ktoré už boli po životnosti a ich prevádzka nebola z bezpečnostného ani ekonomického hľadiska efektívna. „Jedno vozidlo ide na pracovisko na Námestí kráľovnej pokoja a druhé vozidlo zostáva v centre mesta na obvode 1, čiže v historickom meste,“ dodal Olejník.
Monitorovacie elektrické vozidlo bude po dodaní technológie vybavené skenerom na automatickú kontrolu úhrad za parkovanie. „Čakáme na cenovú ponuku na skener, ktorý bude mať GPS súradnicu a kamerový systém s presnosťou na dva metre, aby sme vedeli zaručiť, že nebudú chodiť falošné pokuty,“ uviedol primátor Prešova František Oľha s tým, že systém zrýchli a zefektívni kontrolu parkovného.
Jedno vozidlo je už poškriabané
Cieľom podľa primátora nie je vyberať viac pokút, ale zabezpečiť spravodlivé dodržiavanie pravidiel parkovania. „Naším cieľom je ukázať, že v teréne sme, a že keď ľudia dodržiavajú pravidlá, pokuty nebudú dostávať,“ povedal Oľha.
Dodal, že automatizovaná kontrola má uvoľniť mestských policajtov od administratívnej činnosti, aby sa mohli viac venovať bezpečnosti a verejnému poriadku. Primátor zároveň informoval, že mesto pripravuje ďalšie rozširovanie regulovaného parkovania. Na budúci rok plánuje zaviesť parkovaciu politiku na Sídlisku II a III, pričom v horizonte troch rokov chce systém postupne rozšíriť do všetkých problémových lokalít mesta.
Mestská polícia krátko pred zaradením do služby zaznamenala na jednom z nových vozidiel incident, keď ho poškodil páchateľ poškriabaním jednej strany jeho karosérie. Podľa Olejníka sa páchateľa podarilo identifikovať pomocou mestského kamerového systému a prípad je v štádiu objasňovania.
Spätnou kontrolou záznamov polícia zistila, že podozrivá osoba sa už predtým dvakrát pokúsila manipulovať s kolesami vozidla. Olejník upozornil, že poškodzovanie služobných áut môže pri zásahoch ohroziť bezpečnosť policajtov aj ostatných účastníkov cestnej premávky.
Zdroj: SITA.sk - Mestská polícia v Prešove zaradila do služby tri nové vozidlá, jedno z nich už páchateľ stihol poškodiť – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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