|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 28.7.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Krištof
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
28. júla 2026
Rusko postupne ruší obmedzenia predaja pohonných hmôt po ukrajinských útokoch
Po útokoch na rafinérie sa v krajine vytvorili nedostatok palív aj dlhé rady na čerpacích staniciach, situácia sa podľa Moskvy začína stabilizovať. Viaceré ruské oblasti začali postupne rušiť ...
Zdieľať
28.7.2026 (SITA.sk) - Po útokoch na rafinérie sa v krajine vytvorili nedostatok palív aj dlhé rady na čerpacích staniciach, situácia sa podľa Moskvy začína stabilizovať.
Viaceré ruské oblasti začali postupne rušiť obmedzenia predaja pohonných hmôt, ktoré zaviedli po ukrajinských útokoch na rafinérie.
Tie v uplynulých týždňoch vyvolali nedostatok palív v celej krajine a prinútili miestne úrady obmedziť množstvo benzínu predávaného jednému zákazníkovi.
V Moskve a Petrohrade zrušili limity na tankovanie dve veľké siete čerpacích staníc Lukoil a Teboil.
Obmedzenia medzičasom zrušili aj v sibírskom Omskej oblasti, kde bola zasiahnutá rafinéria, a podobné kroky oznámili aj Rostovská a Stavropoľská oblasť na juhu Ruska.
Ukrajinské drony v júni zasiahli aj moskovskú rafinériu, pričom nad ruskou metropolou stúpali oblaky hustého čierneho dymu.
Kyjev tvrdí, že útoky na energetickú infraštruktúru sú odvetou za pokračujúce ruské raketové a dronové útoky na ukrajinské mestá.
Výpadky dodávok viedli v Rusku k dlhým radom na čerpacích staniciach a na sociálnych sieťach sa šírili zábery sporov medzi vodičmi.
Ruská vláda sa situáciu snažila upokojiť a vicepremiér Alexander Novak cez víkend vyhlásil, že „situácia sa postupne stabilizuje“ po obnovení prevádzky viacerých rafinérií.
Zdroj: SITA.sk - Rusko postupne ruší obmedzenia predaja pohonných hmôt po ukrajinských útokoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Viaceré ruské oblasti začali postupne rušiť obmedzenia predaja pohonných hmôt, ktoré zaviedli po ukrajinských útokoch na rafinérie.
Tie v uplynulých týždňoch vyvolali nedostatok palív v celej krajine a prinútili miestne úrady obmedziť množstvo benzínu predávaného jednému zákazníkovi.
Zrušili limity
V Moskve a Petrohrade zrušili limity na tankovanie dve veľké siete čerpacích staníc Lukoil a Teboil.
Obmedzenia medzičasom zrušili aj v sibírskom Omskej oblasti, kde bola zasiahnutá rafinéria, a podobné kroky oznámili aj Rostovská a Stavropoľská oblasť na juhu Ruska.
Ukrajinské drony v júni zasiahli aj moskovskú rafinériu, pričom nad ruskou metropolou stúpali oblaky hustého čierneho dymu.
Odveta za útoky na civilistov
Kyjev tvrdí, že útoky na energetickú infraštruktúru sú odvetou za pokračujúce ruské raketové a dronové útoky na ukrajinské mestá.
Výpadky dodávok viedli v Rusku k dlhým radom na čerpacích staniciach a na sociálnych sieťach sa šírili zábery sporov medzi vodičmi.
Ruská vláda sa situáciu snažila upokojiť a vicepremiér Alexander Novak cez víkend vyhlásil, že „situácia sa postupne stabilizuje“ po obnovení prevádzky viacerých rafinérií.
Zdroj: SITA.sk - Rusko postupne ruší obmedzenia predaja pohonných hmôt po ukrajinských útokoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Organizácie zamerané na pomoc obetiam domáceho násilia predstavili zástupcom štátu návrhy na zlepšenie situácie
Organizácie zamerané na pomoc obetiam domáceho násilia predstavili zástupcom štátu návrhy na zlepšenie situácie
<< predchádzajúci článok
Mestská polícia v Prešove zaradila do služby tri nové vozidlá, jedno z nich už páchateľ stihol poškodiť – FOTO
Mestská polícia v Prešove zaradila do služby tri nové vozidlá, jedno z nich už páchateľ stihol poškodiť – FOTO