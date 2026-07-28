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28. júla 2026

Rusko postupne ruší obmedzenia predaja pohonných hmôt po ukrajinských útokoch


Tagy: nedostatok paliva palivová kríza Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi

Po útokoch na rafinérie sa v krajine vytvorili nedostatok palív aj dlhé rady na čerpacích staniciach, situácia sa podľa Moskvy začína stabilizovať. Viaceré ruské oblasti začali postupne rušiť ...



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russia_fuel_shortages_29718 1 676x451 28.7.2026 (SITA.sk) - Po útokoch na rafinérie sa v krajine vytvorili nedostatok palív aj dlhé rady na čerpacích staniciach, situácia sa podľa Moskvy začína stabilizovať.


Viaceré ruské oblasti začali postupne rušiť obmedzenia predaja pohonných hmôt, ktoré zaviedli po ukrajinských útokoch na rafinérie.

Tie v uplynulých týždňoch vyvolali nedostatok palív v celej krajine a prinútili miestne úrady obmedziť množstvo benzínu predávaného jednému zákazníkovi.

Zrušili limity


V Moskve a Petrohrade zrušili limity na tankovanie dve veľké siete čerpacích staníc Lukoil a Teboil.

Obmedzenia medzičasom zrušili aj v sibírskom Omskej oblasti, kde bola zasiahnutá rafinéria, a podobné kroky oznámili aj Rostovská a Stavropoľská oblasť na juhu Ruska.

Ukrajinské drony v júni zasiahli aj moskovskú rafinériu, pričom nad ruskou metropolou stúpali oblaky hustého čierneho dymu.

Odveta za útoky na civilistov


Kyjev tvrdí, že útoky na energetickú infraštruktúru sú odvetou za pokračujúce ruské raketové a dronové útoky na ukrajinské mestá.

Výpadky dodávok viedli v Rusku k dlhým radom na čerpacích staniciach a na sociálnych sieťach sa šírili zábery sporov medzi vodičmi.

Ruská vláda sa situáciu snažila upokojiť a vicepremiér Alexander Novak cez víkend vyhlásil, že „situácia sa postupne stabilizuje“ po obnovení prevádzky viacerých rafinérií.


Zdroj: SITA.sk - Rusko postupne ruší obmedzenia predaja pohonných hmôt po ukrajinských útokoch © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nedostatok paliva palivová kríza Rusko-ukrajinský konflikt ukrajinské útoky útoky dronmi
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