13.12.2025
Denník - Správy
13. decembra 2025
Mestské divadlo Košice premiérovo uvedie novú zábavnú talkšou Dvojka na výjazde – VIDEO, FOTO
Tagy: Divadlo
Mestské divadlo Košice pripravuje výnimočný večer, ktorý spojí humor, spontánnosť a inšpiratívne životné príbehy. 15. decembra 2025 sa v Historickej ...
13.12.2025 (SITA.sk) - Mestské divadlo Košice pripravuje výnimočný večer, ktorý spojí humor, spontánnosť a inšpiratívne životné príbehy. 15. decembra 2025 sa v Historickej radnici uskutoční premiéra novej talkšou Dvojka na výjazde, ktorou budú sprevádzať obľúbení slovenskí herci a komici Michal Kubovčík a Sväťo Malachovský.
Charizmatická dvojica je známa svojou schopnosťou vytvoriť uvoľnenú atmosféru, vďaka ktorej sa hostia prirodzene otvárajú a publikum odchádza nielen so smiechom, ale aj s prívalom dobrej energie a inšpirácie. Nová talkšou prinesie originálne prepojenie stand-up humoru, otvorených rozhovorov a autentických momentov, ktoré vznikajú priamo na javisku bez scenára.
Kubovčík a Malachovský sľubujú večer, v ktorom sa humor stretne s ľudskosťou a spontánne situácie vytvoria nezabudnuteľnú atmosféru plnú prirodzenej zábavy.
Premiérový diel privíta dvoch výnimočných hostí. Herec, hudobník a zabávač Jozef Adamčík prinesie do Košíc svoj pohľad do zákulisia umeleckého života, pričom sa podelí o veselé aj emotívne momenty zo svojej bohatej kariéry.
Druhým hosťom večera bude prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský, ktorý divákom sprostredkuje inšpiratívne príbehy z profesie, v ktorej sa každý deň rozhoduje o ľudských životoch. Obaja hostia prinesú osobité výpovede plné skúseností, emócií a úprimnosti.
Vstupenky na podujatie sú už v predaji prostredníctvom portálu predpredaj.sk aj cez oficiálnu webovú stránku Mestského divadla Košice. Divákov čaká večer plný humoru, emócií, ľudských príbehov a autentických rozhovorov, o ktorom sa bude v Košiciach ešte dlho hovoriť.
Zdroj: SITA.sk - Mestské divadlo Košice premiérovo uvedie novú zábavnú talkšou Dvojka na výjazde – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
