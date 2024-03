Mestské divadlo Košice vstúpilo do nového roka s novým riaditeľom a s ambicióznymi plánmi

Plnou parou vpred

9.3.2024 (SITA.sk) - Od 1. februára sa riaditeľom nového Mestského divadla Košice stal slovenskej kultúrnej obci dobre známy Košičan Július Klein, bývalý dlhoročný riaditeľ Štátnej filharmónie Košice, skúsený manažér a organizátor kultúrneho života nielen v regióne východného Slovenska. Už pod jeho vedením pripravuje nové divadlo, ktoré začalo svoju históriu písať v októbri minulého roka, aj svoju prvú vlastnú premiéru."Projekt Mestského divadla Košice ma oslovil najmä preto, lebo má ambíciu prinášať Košičanom, ale aj návštevníkom Košíc a obyvateľom celého regiónu kvalitné divadelné umenie a zábavu v obsadení s najlepšími umelcami. Výborným spôsobom rozširuje ponuku skvelých kultúrnych zážitkov v našom meste. Je to aj pre mňa istým spôsobom výzva. Verím, že sa nám podarí naše ciele a ambície v spolupráci s partnermi napĺňať nielen hosťujúcimi, ale aj vlastnými inscenáciami," hovorí nový riaditeľ Július Klein, ktorý patrí medzi spoluzakladateľov Asociácie slovenských divadiel a orchestrov a dlhé roky zastupoval Slovensko v medzinárodnej asociácii PEARLE. Ako dramaturg a manažér stojí v súčasnosti aj za troma medzinárodnými organovými festivalmi na východe Slovenska.Od svojho vzniku v októbri minulého roka uviedlo Mestské divadlo Košice v priestoroch Historickej radnice niekoľko veľmi úspešných hosťujúcich komediálnych predstavení s populárnymi slovenskými hercami, ale aj vianočný špeciálny koncert Richarda Müllera.A na čo sa môžu diváci tešiť najbližšie? V marci (24. a 25.3.) to budú, s excelentnými herečkami. Obe predstavenia sú prevzaté zo Štúdia L+S. Samozrejme máme pripravené predstavenia aj na ďalšie mesiace.Na druhú polovicu apríla (21. a 22. 4.) pripravujeme predstavenie Plnou parou vpred úspešnéhoso známymi českými hercami.Máj prinesie, ktorá je zárukou skvelého humoru, sľubuje okrem iného inteligentné zamyslenia aj priame otázky až ku koreňu veci. Taká bude Adela a štyria chlapi. Bonusom celej show jecelej zostavy účinkujúcich v dvoch hudobných vstupoch a po skončení show autogramiáda. Tešíme sa na vás 11. mája v Dome umenia.Trinásteho mája príde do Košíc skvelá komédias vynikajúcimi herečkamiHistorický prvá sezóna Mestského divadla Košice vyvrcholí 9. júna 2024 prvou vlastnou premiérou. "Najlepšou francúzskou komédiou súčasnostiv réžii Juraja Nvotu, v ktorej sa v excelentnom hereckom obsadení predstavia" dodáva Július Klein.Brilantná komédia predstavuje priateľov patriacich k vyššej strednej vrstve Paríža, ktorých deklarované liberálne postoje predsa len narazia na spoločenské predsudky a stereotypy.Pierre Garaud žije aj s manželkou Elisabeth naoko usporiadaným parížskym životom. Keď Elisabethin brat Vincent so svojou tehotnou ženou Annou a rodinným priateľom Claudom prídu ku Garaudovcom na večeru, spustí sa séria dohadov o tom, aké meno chcú dať budúci rodičia svojmu dieťaťu.Nevinné priateľské rozhovory pri večeri napokon vyústia do odhaľovania tajomstiev, ktoré zásadne zasahujú do života celej rodiny. A je otázne, či ostanú priateľmi aj po takejto spoločnej večeri.Komédia Meno alebo Komédia, ktorá sa našťastie nestala Vám napísaná v roku 2010 sa s úspechom uvádza po celom svete.Autori boli za ňu nominovaní na prestížnu francúzsku divadelnú cenu Prix Molière a za scenár a réžiu k rovnomennému filmu získali nominácie na cenu César za najlepší film a adaptáciu. "Je viac ako isté, že aj košická inscenácia prostredníctvom skvelého obsadenia a mimoriadneho situačného humoru pobaví každého diváka," verí Július Klein.Ešte pred vyvrcholením prvej sezóny poteší Mestské divadlo Košice aj tých najmenších divákov špeciálnym detským predstavenie(7. apríla). Informácie o programe nájdete na webovom sídle divadla mestskedivadlokosice.sk Všetky vstupenky sú v predaji online cez predpredaj.sk . Ak chcete byť informovaný včas a nenechať si ujsť tie najlepšie miesta, alebo vedieť o súťažiach ako prvý, prihláste sa na odber nášho newslettera a nič vám neujde.