Mestské kultúrne stredisko predstaví stálu expozíciu Sabinov v zrkadle času

30.10.2021 (Webnoviny.sk) -Ako uviedol riaditeľ Krajského múzea v Prešove Ľuboš Olejník, ktorý je zároveň autorom námetu výstavy, návštevník novovzniknutej expozície bude môcť spoznať exponáty mapujúce dejiny mesta a regiónu od stredoveku do 20. storočia.„Sme radi, že môžeme verejnosti ponúknuť pohľad na bohoslužobné predmety nevyčísliteľnej hodnoty či dielo maliara Johana Bergla, ktoré patrí k najcennejším dielam z obdobia baroka na Slovensku,“ uviedol Olejník.Na sprístupnení týchto svojich bohoslužobných predmetov sa podieľal Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi v Sabinove a Rímskokatolícka farnosťou sv. Jána Krstiteľa v Sabinove.Súčasťou inštalácie je aj dočasná výstava diel sabinovského maliara Ernesta Stenhuru a panelová výstava Sabinov na starých pohľadniciach, ktoré návštevníka vovedú do atmosféry mesta na prelome 19. a 20. storočia.„Vznikajúca expozícia pritom plynule nadväzuje na starú múzejnú tradíciu, ktorá sa začala písať už v polovici 19. storočia,“ upozornil Žitný.Múzeum v Sabinove zaniklo v roku 2004. Bohatý zbierkový fond zaniknutej inštitúcie bol zakomponovaný do fondov Krajského múzea v Prešove a prevezený do jeho expozícií či depozitárov.„Stála expozícia Sabinov v zrkadle času nemá ambíciu plnohodnotne nahradiť pôsobenie sabinovského múzea. Jej hlavným motívom je skôr pripomenúť zásadné míľniky múzejnej činnosti v tomto históriou bohatom slobodnom kráľovskom meste a navyše podporiť spoznávanie miestnych dejín a kultúry,“ dodal Žitný.