Zomrel režisér a dramaturg Divadla Nová scéna Peter J. Oravec

29.10.2021 (Webnoviny.sk) - Režisér a dramaturg Divadla Nová scéna Peter J. Oravec zomrel v piatok vo veku 78 rokov. Informovalo o tom v tlačovej správe divadlo.Profesijná dráha Petra J. Oravca bola spojená najmä s hudobným divadlom, v Divadle Nová scéna režíroval v rokoch 1979 až 1998 množstvo operiet i muzikálov, pôsobil aj v divadlách v Prešove, Brne, Českých Budějoviciach i v pražskom divadle Karlín.Po štúdiu dramaturgie na VŠMU v Bratislave začínal v roku 1968 ako herec a režisér vo Vojenskom umeleckom súbore, no jeho hlavné práce začali vznikať až po príchode do spevoherného súboru Divadla Jonáša Záborského v Prešove a neskôr v Divadle Nová scéna.Azda najväčší ohlas zaznamenala jeho inscenácia pôvodného autorského muzikálu Opera Mafiozo, ktorá mala premiéru na Novej scéne 6. februára 1982.Svojím moderným pohľadom na klasickú operetu i muzikál dával Oravec svojim inscenáciám pečať vysokej umeleckej kvality, ktorú kladne hodnotili nielen divadelní kritici, ale najmä divácka obec. A to nielen doma na Slovensku, ale aj v zahraničí.Boli to najmä Opera Mafiózo, Kankán, Čardášová princezná či Ples v hoteli Savoy, ktorý vo vtedajšom západnom Nemecku získal v tomto žánri cenu inscenácia roka a dokonca inscenácia desaťročia.Umelecky dôležité bolo pre Petra J. Oravca aj priateľstvo a spolupráca s Ivanom Krajíčkom, a to nielen na pôde Novej scény, ale aj pri príprave rôznych zábavných relácií v rozhlase a televízii, ako napríklad Diskotéka pre starších či Repete.