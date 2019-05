Mestské lesy Košice otvorili cyklotrasu dlhú desať kilometrov

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Košice 18. mája (TASR) – Novú označenú cyklotrasu v sobotu symbolicky otvorili Mestské lesy Košice. Približne desať kilometrov dlhá trasa vedie z mestskej časti Dargovských hrdinov, respektíve z Furče cez Hrašovík a Beniakoviec až na Zelený dvor. Na otvorení sa v rámci osláv Dňa mesta Košice zúčastnili desiatky ľudí. Pre TASR to za košických mestských lesníkov povedal Miroslav Tököly.povedal s tým, že napríklad ide o promenádny chodník v Lesoparku Furča.vysvetlil Tököly.Terén je vhodný na horský alebo trekingový bicykel. Povrch trasy je kombinovaný, čiže spevnená lesná cesta, asfaltové verejné komunikácie, zemné lesné a poľné cesty.Podľa neho zo skúseností môže povedať, že novovyznačenú trasu ľudia rýchlo radi využijú.dodal. Vyjadril tiež nádej, že na prípadné zvýšenie návštevnosti zareagujú i samotné obce, čím by zvýšili svoju návštevnosť a mohli by z toho profitovať obe strany.