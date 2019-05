Argentínska exprezidentka sa bude uchádzať o post viceprezidentky

Na snímke Cristina Fernándezová de Kirchnerová Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Buenos Aires 18. mája (TASR) - Bývalá argentínska prezidentka Cristina Fernándezová Kirchnerová v sobotu oznámila, že sa v októbrových voľbách bude uchádzať o post viceprezidentky, informovala agentúra AP.Fernándezová Kirchnerová na sociálnej sieti Twitter napísala, že kandidátom na post prezidenta bude Alberto Fernández, ktorý vyzve súčasného prezidenta Mauricia Macriho.Bývalá prezidentka sa podľa jej slov s Fernándezom dohodla na spoločnom postupe pri kandidatúre. Fernández je lídrom stredoľavej koalície Unidad Ciudadana (Občianska jednota).Niektoré prieskumy podľa AP naznačovali, že Fernándezová Kirschnerová by Macriho mohla poraziť v druhom kole volieb. Jej rozhodnutie uchádzať sa o post viceprezidentky podľa AP odráža možné pochybnosti o tom, či je najvhodnejšie kandidátka na to, aby v súboji o post hlavy štátu vyzvala Macriho.Fernándezová Kirschnerová, ktorá bola prezidentkou od decembra 2007 do decembra 2015, čelí viacerým korupčným kauzám.