Mestskí policajti v Košiciach našli v blízkosti mosta VSS ľudské telo v pokročilom štádiu rozkladu

12.2.2025 (SITA.sk) - Mestskí policajti v Košiciach našli mŕtvolu v pokročilom štádiu rozkladu. Ako Mestská polícia Košice (MsP) informovala na sociálnej sieti, jej príslušníci našli ľudské ostatky v blízkosti mosta VSS, a to počas bežnej hliadkovej činnosti zameranej na kontrolu ležovísk bezdomovcov a miest, kde by mohlo dochádzať ku krádežiam. Ľudské telo našli v pondelok 11. februára krátko po polnoci.„Hliadka MsP vykonávala kontrolu lokality v okolí mosta VSS, kde v nedávnej dobe došlo ku krádeži káblov z električkovej trate. Počas prejazdu so služobným vozidlom si príslušníci MsP všimli ležiacu osobu, ktorá mala zakrytú vrchnú časť tela a odkryté nohy s vyzutými topánkami. Po odkrytí osoby policajti zistili, že osoba je už v pokročilom štádiu rozkladu," uviedla MsP.Na miesto nálezu privolali obhliadajúceho lekára i ďalších kolegov z Policajného zboru SR . Tí miesto zabezpečili, kým dorazil kriminalistický technik.„Vzhľadom na pokročilé štádium rozkladu nebolo možné zistiť totožnosť mŕtvej osoby," uvádza MsP. Jej príslušníci sa ale v rámci ďalšej hliadkovej činnosti, s cieľom zistiť informácie o totožnosti zosnulého, pristavili pri mužovi bez domova, ktorého si všimli na jednej zo zastávok MHD.„Ten policajtom uviedol, že na mieste nálezu mŕtvoly mohol prespávať jeho známy, ktorého už niekoľko týždňov nevedel nájsť. Po prezretí fotografií z miesta nálezu následne aj príslušníkom MsP potvrdil, že si je na 90 percent istý, že mŕtva osoba je muž, ktorého aj vedel identifikovať, pretože to bol jeho známy," uviedla MsP.