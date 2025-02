Ružinov schválil svoj rozpočet na tento rok, viac ako tretinu tvoria investície

Rekordná suma pôjde na detské ihriská

12.2.2025 (SITA.sk) - Bratislavský Ružinov v utorok schválil svoj rozpočet na rok 2025. Starosta Martin Chren na sociálnej sieti uviedol, že napriek náročným časom ide o historicky najviac rozvojový rozpočet mestskej časti.„Viac ako tretinu našich výdavkov netvorí spotreba, ale pripravené a plánované investície," poznamenal. Zároveň však dodal, že dôvodom je najmä množstvo projektov financovaných z eurofondov, ktorých príprava sa začína prejavovať práve tento rok.„Medzi najväčšie investície, ktoré sme pripravili, patria dve nové škôlky – kupujeme priestory v projektoch Zwirn a Nový Ružinov, aby sme ich následne prerobili na škôlky. Aspoň jednu z nich by sme chceli stihnúť otvoriť ešte tento rok," skonštatoval starosta s tým, že v pláne je aj výstavba ďalšej školy na Vrútockej.„Do konca roka chceme spustiť aj stavebné práce na rekonštrukcii Domu kultúry (DK) Bulharská, tam máme projekt a ešte nás čaká povoľovanie a obstarávanie," dodal Chren. Rekordnú sumu investuje Ružinov do detských ihrísk.„Za takmer dva milióny opravíme športoviská na ZŠ Vrútocká a ZŠ Mierová, dokončíme rekonštrukciu ihriska na Budovateľskej, opravíme športoviská na Ondrejovovej a víchricou poškodené ihrisko na Páričkovej a investujeme do areálu na Borodáčovej. A konečne spustíme aj plánovanú stavbu úplne nových športovísk na Rožňavskej pred bývalým Baumaxom," vymenoval starosta.Viac ako tri milióny Ružinov investuje do revitalizácií vnútroblokov a verejných priestorov. „Tri najväčšie akcie, na ktoré máme predschválené fondy EÚ , sú revitalizácie priestorov na Narcisovej, Herlianskej a pri Kozmose," spresnil Chren s tým, že revitalizácie sa dočká aj niekoľko vnútroblokov, niektoré však ešte čakajú na povolenia.„Pol milióna máme odložených na architektonickú súťaž a projekt úplnej prestavby Areálu hier Radosť na Štrkovci," doplnil starosta. Viac ako dva milióny z eurofondov investuje mestská časť do rekonštrukcie budovy svojho miestneho úradu.„Veľkou, aj keď nie tak drahou položkou, je definitívne riešenie železničného priecestia na Ivánskej ceste. S primátorom Matúšom Vallom sme sa nedávno dohodli, že ak mestská časť prinesie projekt a stavebné povolenie na zabezpečenie tohto priecestia, hlavné mesto potom zaplatí jeho realizáciu," priblížil starosta.Ružinov ďalej investuje do realizačného projektu TIOP Ružinov – konkrétne parkovacieho domu na súčasnom parkovisku, kde je konečná autobusu 39.„Aj na tento projekt máme predschválené eurofondy – v budúcnosti tu vyrastie na prízemí „autobusová stanica" pre MHD a prímestskú dopravu, podchodom popod cestu a železnicu spojená s budúcou vlakovou zastávkou a s budúcou novou konečnou električky. A ak to vyjde, s požičovňou elektrobicyklov," doplnil Chren. Významným projektom bude aj rozšírenie rezidentského parkovania na Pošeň a Ostredky.„Nad rámec našich bežných investícií do ciest a chodníkov za dva milióny ešte každé z týchto sídlisk dostane dodatočných sto tisíc na rozširovanie parkovacích miest," priblížil starosta s tým, že ďalšieho pol milióna použijú na bežné opravy výtlkov a rozbitých ciest a chodníkov, čo je opäť rekordná suma, s akou Ružinov na tento účel doteraz nikdy nepočítal.Starosta Ružinova spresnil, že až 70 percent výdavkov mestskej časti smeruje do školstva a investícií. „Fungovanie a celá správa úradu predstavuje len menej ako 10 percent výdavkov," dodal s tým, že na zostavenie vyrovnaného rozpočtu šetrili najmä na sebe.„Najväčším výdavkom nášho rozpočtu samostatne sú základné školy – tie nás ročne stoja skoro 19 miliónov eur. Škôlky stoja takmer 10 miliónov, kuchyne ďalších 6 miliónov," doplnil.Z dôvodu inflácie pristúpi mestská časť k miernemu zvýšeniu poplatkov za školské obedy a družiny. Náklady na obedy v škôlkach rodičom vzrastú o euro mesačne, v školách o dve eurá a poplatok za družinu vzrastie o päť eur mesačne. Naopak, poplatky v škôlkach nezvyšujú a zostávajú na úrovni 75 eur mesačne.