Mestskí policajti v Košiciach už využívajú osem telových kamier, pribudnúť by mali aj ďalšie – FOTO

Široké využitie v náročných podmienkach

Význam telových kamier pri prevencii

5.2.2025 (SITA.sk) - Mestskí policajti v Košiciach už niekoľko týždňov používajú telové kamery , pribudnúť by mali aj ďalšie. Ako informovalo mesto Košice, ďalšie telové kamery by mali byť zakúpené najmä pre potreby hliadok Mestskej polície v centre mesta.Postupne by mali mať telové kamery všetci príslušníci Mestskej polície, ktorí vykonávajú hliadkovú činnosť, no závisí to od finančných možností mestského rozpočtu. V súčasnosti už košickí mestskí policajti využívajú pri služobnej činnosti i služobných zákrokoch osem telových kamier Axon body 3. Tie spolu s dokovacou stanicou a príslušnými licenciami stáli vyše 13-tisíc eur."Kamery okrem bežného zaznamenávania udalosti umožňujú napríklad aj živý prenos, resp. nahrávanie videa cez WIFI alebo LTE sieť, začatie nahrávania pri detekcii výstrelu zo strelnej zbrane ako aj zaslanie oznámenia o detekcii výstrelu. Takisto je ich možné nechať diaľkovo aktivovať v prípade, ak situácia neumožňuje aktiváciu kamery príslušníkom MsP alebo k jej aktivácii nedôjde opomenutím," približuje mesto Košice.Ako priblížil náčelník košickej Mestskej polície Slavomír Pavelčák , ide o špičkové kamery, ktoré majú široké využitie v náročných podmienkach. "Využívajú ich príslušníci našej Pohotovostnej ochrannej jednotky, ktorí si ich pochvaľujú. Títo naši príslušníci fungujú ako zásahová skupina. Vysielame ich na tie najťažšie zákroky proti narušiteľom verejného poriadku. Kamery sú povinní použiť vždy pri vykonávaní zákroku a pri komunikácii s občanmi počas plnenia svojich služobných úloh. Pred vykonaním služobného zákroku náš policajt vždy informuje osobu, že na kameru zaznamená výkon služobnej činnosti. Žiaden policajt a ani nikto iný nemá možnosť vymazať záznam, ktorý bol vyhotovený touto kamerou," vysvetľuje.Záznam predstavuje dôkaz o priebehu komunikácie pre prípadné ďalšie konanie, dokumentuje nielen zákrok a správanie policajtov, ale i ďalších osôb voči policajtom. Záznamy sa uchovávajú v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, po dobu 15 dní. Prístup k nim má len vedenie Mestskej polície, na ich základe bude môcť vyhodnocovať činnosť policajta."Ak sa ďalej nedajú využiť pri plnení úloh MsP, resp. v trestnom alebo správnom konaní, sú v stanovenej lehote zmazané," dodáva mesto Košice.Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) vyzdvihol význam telových kamier pri prevencii, poukázal, že predstavujú ochranu aj pre zasahujúcich policajtov. Prvé skúsenosti s kamerami ukazujú, že majú pozitívny vplyv na správanie agresívnych občanov."Je potešiteľné, že ak vidia u policajta takúto kameru, väčšinou sa ukľudnia. Zásah je potom jednoduchší čo pomáha na oboch stranách a zlepšuje to aj bezpečnosť v uliciach. Okrem toho budú mať aj objektívny záznam z akékoľvek zásahu," vraví Polaček. Pripomenul, že Mestská polícia v Košiciach funguje už 32 rokov."Jej príslušníci dohliadajú nielen na našu bezpečnosť a ochranu majetku, ale od roku 2020 sa im podarilo zachrániť už vyše 70 ľudských životov. Za ten čas riešili 202 000 porušení zákonov a VZN mesta. Uskutočnili aj vyše 2700 odchytov zvierat a asistencií pre asanačnú službu. Majiteľom sa podarilo vrátiť 468 zatúlaných psov a mačiek, ďalších 735 previezli do karanténnej stanice," dodal primátor.