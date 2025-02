Zmeny vo vedení divízie Adhesive Technologies spoločnosti Henkel Slovensko a Henkel ČR

Miroslav Kupka - Country & Sales Manager Adhesive Construction Building

5.2.2025 (SITA.sk) -Po dlhoročnom úspešnom vedení Adhesive Construction Building divízie Adhesive Technologies pre slovenský a český trh odchádza do dôchodku Richard Krejčí. Vo svojej funkcii reprezentoval celú divíziu Adhesives Technologies na Slovensku a v Česku.Od 1. januára 2025 na pozíciu Country & Sales Manager Adhesive Construction Building pre Slovensko a Česko nastúpil Miroslav Kupka. Prináša si so sebou viac ako dvadsaťročné skúsenosti v oblasti riadenia predaja a vedenia obchodných tímov.Na tejto pozícii sa Miroslav Kupka zameria na komplexné riadenie obchodu Adhesive Construction Building, marketingu a technickej podpory pre Českú republiku a Slovensko. Jeho hlavnou prioritou bude zabezpečenie efektívnej spolupráce medzi jednotlivými tímami a rozvoj stratégií, ktoré podporia rast obchodnej jednotky. Zároveň bude niesť zodpovednosť za riadenie kľúčových zákazníkov, implementáciu stratégie Adhesive Building a optimalizáciu celkového zisku jednotky. Pod jeho vedením budú pôsobiť tri obchodné tímy, jeden marketingový a technický tím. Súčasťou jeho úloh bude aj príprava cenových stratégií, upevňovanie dlhodobých vzťahov so zákazníkmi a pravidelné vyhodnocovanie kontraktov."Vnímam svoju novú úlohu ako príležitosť posunúť Adhesive Construction Building na vyššiu úroveň. Kľúčom k úspechu sú podľa mňa dobre nastavené procesy a silné tímy, ktoré spoločne pracujú na inováciách a efektívnych riešeniach pre našich zákazníkov," uviedol Miroslav Kupka.Zmeny vo vedení Adhesive Construction Building sú súčasťou širšej stratégie, ktorou sa spoločnosť pripravuje na výzvy v dynamickom trhovom prostredí. Pružnejšia organizačná štruktúra umožní posilnenie kľúčových segmentov, optimalizáciu portfólia a celkové zvýšenie efektivity. Cieľom je tiež nájsť nové trhové príležitosti a vstúpiť na nové trhy.Oficiálnym zástupcom pre celú divíziu Adhesive Technologies pre Slovensko a Česko sa zároveň od 1. januára 2025 stáva Ondřej Krygel, Head of Surface Treatment / Cleaners & Lubricants Central East Europe.Ondřej Krygel v spoločnosti Henkel pôsobí už od roku 1993. Počas svojej 30-ročnej kariéry zastával viacero významných pozícií. Medzi jeho doterajšie úspechy patrí vedenie obchodu pre strednú a východnú Európu v oblasti Adhesive Technologies a dlhoročné riadenie divízií zameraných na automobilový priemysel.Svoje odborné znalosti si Ondřej Krygel osvojil na Univerzite chemických technológií v Prahe, kde vyštudoval anorganickú chémiu a materiálové inžinierstvo. Jeho plynulá znalosť češtiny, angličtiny a poľštiny mu umožňuje efektívne komunikovať naprieč medzinárodnými trhmi.Divízia Adhesive Technologies spoločnosti Henkel je svetovým lídrom na trhu spájacích a lepiacich materiálov, tmelov a funkčných povrchových úprav pre priemysel, remeselníkov aj bežných spotrebiteľov. Portfólio priemyselných produktov tvorí päť technologických značiek: Loctite, Technomelt, Bonderite, Teroson a Aquence.Pre spotrebiteľov a remeselníkov na Slovensku ponúka produkty pod značkami Pritt, Loctite, Ceresit a Pattex.Divízia sa zameriava na tri hlavné segmenty: mobilita a elektronický priemysel, remeselníci, profesionáli a stavebníctvo, a obaly a obalové materiály.Informačný servis