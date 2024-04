Mestskí poslanci v Banskej Bystrici schválili zákaz hazardu, nové herne v meste už nepribudnú

Sporná skutočnosť

23.4.2024 (SITA.sk) - Banskobystrickí mestskí poslanci na utorkovom rokovaní mestského zastupiteľstva po viac ako dvojhodinovej rozprave schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) zakazujúce umiestnenie herní kasín na území mesta. Proti hlasoval len jeden poslanec, ostatní boli za.Nové herne tak už v meste pod Urpínom nepribudnú, dobehnú len aktuálne platné licencie súčasných prevádzkovateľov takýchto zariadení.Návrh predložil primátor mesta Ján Nosko vzhľadom na pribúdajúce žiadosti o vydanie súhlasu mesta s prevádzkovaním hazardných hier a žiadostí o vyjadrenie mesta k umiestneniu nových prevádzok herní alebo kasín.V diskusii ako spornú niektorí poslanci uviedli skutočnosť, že jediné kasíno humenskej spoločnosti Casino Respect s.r.o. získalo nedávno päťročnú licenciu a bude tak mať do roku 2028 na území mesta monopol na hazard.Prednostka mestského úradu Marica Koreňová ešte v predstavovaní návrhu uviedla, že jedinému kasínu v meste bola vydaná licencia napriek tomu, že ešte mala licenciu platnú dva roky.„Mesto urobí všetky potrebné kroky, aby bol postup Úradu pre reguláciu hazardných hier dôkladne preskúmaný,“ dodala prednostka.K tomu sa pripojil aj poslanec Milan Lichý a predložil návrh, v ktorom žiadal primátora o podanie podnetu na prokuratúru vo veci preverenia zákonnosti postupu pri udelení individuálnej licencie pre Casino Respect s.r.o. udelené s platnosťou od 1. januára 2024 do 31. decembra 2028 Úradom pre reguláciu hazardných hier.Poslanci sa s týmto návrhom stotožnili a zaviazali primátora konať.Poslanci umožnili pred diskusiou aj vystúpenia niekoľkých hostí neposlancov.„Bolo to legitímne rozhodnutie spoločnosti ukončiť starú a žiadať novú licenciu. Netýkalo sa to Banskej Bystrice, pretože my máme celoslovenskú licenciu,“ uviedol zástupca spoločnosti Casino respect Jozef Štefanov.Sklamanie z útočenia na spoločnosť vyjadril aj konateľ spoločnosti Róbert Vystavil s tým, že ich firma podporuje šport v meste a teraz je mestom obviňovaná.„Každý má dnes herňu vo svojom mobile. Aj keď dnes prijmete toto zdanlivo prohibičné opatrenie, tak naozaj nikoho od hrania hazardných hier neodradíte, čiže efekt nejaký na občanov, alebo na samotných hráčov to bude mať nulový,“ povedala poslancom zástupkyňa Asociácie zábavy a hier Dominika Hlobenová.Mesto malo v roku 2023 príjem z hazardných hier vo výške takmer 216-tisíc eur, pričom v roku 2022 to bolo takmer 270-tisíc eur a v roku 2021 to bola suma viac ako 213-tisíc eur.Podľa dôvodovej správy k materiálu sa dopad na rozpočet bude prejavovať postupne po uplynutí platnosti jednotlivých individuálnych licencií. Platnosť licencií prevádzkovateľov hazardných hier na území mesta končí u všetkých okrem kasína v tomto roku.„Príjem do rozpočtu mesta do ukončenia licencie z kasína bude približne ročne 50-tisíc eur,“ uvádza sa v správe.Naposledy sa v meste pokúsili zakázať hazard v decembri 2020. Za vtedy predložené VZN hlasovalo len 13 poslancov z 29 prítomných, proti bol jeden poslanec, deviati sa zdržali a piati nehlasovali.Poslanci vtedy v diskusii vyjadrili obavy z toho, že hazard prejde do ilegality a v skutočnosti sa ho nariadením mesta nepodarí úplne zrušiť.V marci 2021 sa podarilo presadiť obmedzenie hazardných hier, keď sa stanovili podmienky pre umiestňovanie herní a kasín na území mesta, a to stanovením povinnej vzdialenosti herne alebo kasína od budov určených vo VZN na 500 metrov.Na základe novelizovaného zákona o hazardných hrách , ktorý nadobudol účinnosť v novembri 2020, môžu obecné a mestské zastupiteľstvá prostredníctvom VZN zakázať hazardné hry aj bez podmienky predloženia petície, v ktorej sa občania sťažujú na narúšanie verejného poriadku.