Ukrajinským mužom v odvodovom veku žijúcim v zahraničí pozastavili konzulárne služby, potvrdil Kuleba

23.4.2024 (SITA.sk) - Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba potvrdil správy o pozastavení konzulárnych služieb ukrajinským mužom v odvodovom veku, ktorí majú pobyt v zahraničí.Šéf ukrajinskej diplomacie na mikroblogovacej sieti X uviedol, že ochrana práv a záujmov ukrajinských občanov v zahraničí bola a zostáva prioritou ministerstva zahraničných vecí.Za súčasných okolností je však podľa neho hlavnou prioritou boj o prežitie Ukrajiny. Informuje o tom web Ukrajinská pravda.„Ako to vyzerá teraz: muž v odvodovom veku odišiel do zahraničia, ukázal svojmu štátu, že mu nezáleží na jeho prežití, a potom príde a chce od tohto štátu služby. Takto to nefunguje. Naša krajina je vo vojne ,“ vyhlásil Kuleba.Dodal, že ukrajinské ministerstvo zahraničia čoskoro poskytne spresnenie postupu pri získavaní konzulárnych služieb pre mužov v odvodovom veku na diplomatických misiách v zahraničí.