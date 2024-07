Mestský park, čo svet nevidel môžu získať ďalšie mestá

Výsledky hlasovania o Lidl Čistinky v roku 2023:

29.7.2024 (SITA.sk) - V predchádzajúcich ročníkoch projektu Lidla bolo odovzdaných takmer 2,5 milióna hlasov.Čo chýba centrám miest? Po čom ich obyvatelia túžia? Kus prírody uprostred rušného sídliska, miesto kde sa môžu bezpečne hrať deti, športovať tínedžeri, grilovať rodiny a všetci si oddýchnuť na lavičkách obklopených zeleňou. Ťažko realizovateľná predstava? Vôbec nie, je tu predsa Čistinka.Do tretieho ročníka súťaže Lidla o mestský park, čo svet nevidel sa zapojilo celkovo 62 slovenských miest a mestských častí. O víťazoch opäť rozhodnú ľudia v hlasovaní na webe Lidla, ktoré prebieha od 29. 7. do 1. 9. 2024. Následne spoznáme tohtoročných víťazov, v ktorých diskont postaví ďalších päť Čistiniek.Čistinky sú miestom, kde sa prekonávajú rekordy - v reálnom svete i počas hlasovania. Doteraz najviac hlasov získal Veľký Meder. Ten s 284 375 hlasmi prekonal aj Rimavskú Sobotu, ktorá dosiahla najvyšší počet hlasov v prvej edícii projektu. Podarí sa toto číslo prekonať? Zapojiť sa do súťaže je skutočne jednoduché, stačí navštíviť web www.lidl.sk/cistinka , registrovať sa a podporiť svojho favorita. Hlasovanie je zdarma a každý deň je možné odovzdať jeden hlas. Mestá sú podľa počtu obyvateľov rozdelené do piatich kategórií, pričom v každej z nich vzíde jeden víťaz. Celkovo súťaží 62 miest, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa Lidl."Čistinka sa teší veľkej obľube našich obyvateľov, ktorí získali nový krásny priestor na zmysluplné a aktívne využitie svojho voľného času. Najobľúbenejšou časťou je multifunkčné ihrisko, kde prichádzajú s loptou všetky generácie, aby si tam zašportovali. Už samotná súťaž o Čistinku spojila našich obyvateľov a teraz majú nádherný park, kde sa môžu stretávať," povedala Dominika Blaháková, zástupkyňa primátora Štúrova.Inak tomu nie je ani na juhu Slovenska. "Mesto Komárno má so súťažami spoločnosti LIDL veľmi dobré skúsenosti. Po 3 detských ihriskách Žihadielko mesto získalo aj oddychový park Čistinka. Každá súťaž spojila miestne komunity a aj zo širšieho okolia sa ozvala veľká podpora. Tieto ihriská sa stali skutočnými komunitnými priestormi, kde sa pravidelne stretávajú rodiny a skupiny priateľov. V niektorých prípadoch sa podarilo oživiť staré prostredie, v iných zase vznikli nové miesta na stretávanie. Dúfame, že čoraz viac miest na Slovensku bude môcť získať a tešiť sa z takéhoto skvelého parku," hovorí Béla Keszegh, primátor mesta Komárno."Keďže je Čistinka umiestnená v blízkosti našej najväčšej priemyselnej zóny, máme už aj požiadavku od okolitých firiem na možnosť zorganizovať si tam teambuilding pre svojich zamestnancov. Toto všetko opäť len podporuje komunitný spôsob života a zároveň umožňuje pohyb a zdravý životný štýl, ktorý je v dnešnej dobe dôležitý. So spoločnosťou LIDL máme viacročnú skúsenosť. V inej časti mesta už takmer desať rokov funguje ihrisko Žihadielko, ktoré je veľmi populárne. Verím, že podobne tomu bude aj v prípade Čistinky a že nám všetkým bude dlho a dobre slúžiť na účel, za ktorým bola vybudovaná," povedal Ján Prílepok, primátor mesta Dolný Kubín.Lidl Čistinka je mestský park tvorený zo štyroch prepojených modulov. Tri z nich majú rozmer 12 x 12 m, štvrtým je multifunkčné športovisko s výmerou 15 x 15 m. Basketbal? Futbal? Volejbal? Stolný tenis? Žiaden problém, na Čistinke padnú mnohé športové rekordy. V ďalších troch častiach sa na ihrisku zabavia najmenší, pod prístreškom si jedlá pripravené na griloch vychutnajú mnohí fajnšmekri, workoutovú zónu využijú mladí i starší. Na Čistinkách sa nachádza aj množstvo lavičiek a zelene. Jednoducho, mestský park jedna báseň!V porovnaní s predchádzajúcim projektom obchodného reťazca Žihadielko je rozloha Čistinky viac ako dvojnásobná a hodnota jedného mestského parku je takmer 280 000 €. Každá Čistinka však môže byť iná. Moduly je totiž možné usporiadať s ohľadom na pozemok a lokalitu. Celková investícia do projektu počas uplynulých dvoch ročníkov presiahla 2,7 milióna eur."Projekt Čistinka úspešne zapája do rozvoja miestne komunity, kde prináša nielen nové priestory na oddych a šport, ale aj spája obyvateľov v spoločnom úsilí o zlepšenie svojho okolia. V druhom ročníku sme boli svedkami veľkého záujmu a podpory zo strany verejnosti, čo dokazuje, že ľudia túžia po zelených a funkčných verejných priestoroch. Výstavba Čistiniek v minulom ročníku nielenže splnila naše očakávania, ale aj ukázala, že podobné projekty majú obrovský význam pre spoločenský život a kvalitu života v mestách. Tešíme sa na tretí ročník súťaže a veríme, že opäť prinesie skvelé výsledky a ešte viac prepojí komunity po celom Slovensku," zhodnotila Zuzana Thullnerová, správkyňa Nadácie Centra pre filantropiu, ktorá je partnerom projektu.Vďaka predchádzajúcim edíciám projektu získalo mestský park už 10 miest a mestských častí. Počas prvého ročníka súťaže svoju Lidl Čistinku získali obyvatelia Rimavskej Soboty, Modry, Štúrova, Dolného Kubína a Komárna. V druhej edícii sa víťaznými mestami stali Veľký Meder, Levoča, Rožňava, Považská Bystrica a Košice – Dargovských hrdinov.Kategória miest do 9 000 obyvateľov: Veľký Meder (284 375 hlasov)Kategória miest od 9 001 do 15 999 obyvateľov: Levoča (189 864 hlasov)Kategória miest od 16 000 do 21 999 obyvateľov: Rožňava (36 119 hlasov)Kategória miest od 22 000 do 34 999 obyvateľov: Košice – Dargovských hrdinov (77 217 hlasov)Kategória miest nad 35 000 obyvateľov: Považská Bystrica (33 201 hlasov)Celkový počet odovzdaných hlasov: 1 140 493Víťazné mestá získali takmer 55% zo všetkých hlasov: 620 776Najviac hlasov za celú súťaž získal Veľký Meder: 284 375Kategória miest do 9 400 obyvateľov: Modra (142 982 hlasov)Kategória miest od 9 401 do 15 500 obyvateľov: Štúrovo (67 259 hlasov)Kategória miest od 15 501 do 21 500 obyvateľov: Dolný Kubín (37 957 hlasov)Kategória miest od 21 501 do 32 000 obyvateľov: Rimavská Sobota (204 026 hlasov)Kategória miest nad 32 001 obyvateľov: Komárno (62 354 hlasov)Celkový počet odovzdaných hlasov: 1 295 923Víťazné mestá získali takmer 40% zo všetkých hlasov: 514 578Najviac hlasov za celú súťaž získala Rimavská Sobota: 204 026Najviac hlasov za jeden deň (25.9.): 319 986Projekt je realizovaný Nadáciou Lidl a Nadačným fondom Lidl v Centre pre filantropiu v spolupráci s Lidl Slovenská republika, s.r.o. 