Ukrajina má dostatočnú silu dosiahnuť svoje ciele, Zelenskyj ocenil nasadenie bojových jednotiek

29.7.2024 (SITA.sk) - Ukrajina má dostatočnú silu na dosiahnutie svojich cieľov. Ako referuje web Ukrajinská pravda, po rozhovore s vrchným veliteľom ukrajinskej armády Oleksandrom Syrským to povedal prezident „Hovoril som s vrchným veliteľom Syrským o našich akciách teraz a v blízkej budúcnosti. Ukrajina má silu dosiahnuť svoje ciele. Som vďačný každému, kto to svojou silou zabezpečuje," povedal Zelenskyj.Vo svojom prejave pochválil 25. výsadkovú brigádu, ktorá bojuje na fronte v Pokrovsku, a 95. leteckú útočnú brigádu, ktorá bojuje na fronte v Torecku, za „mimoriadnu silu a efektivitu tohto týždňa a počas mnohých týždňov tejto vojny“. Ocenil tiež prácu ukrajinského obranného spravodajstva.Zelenskyj spomenul aj druhé výročie ruského teroristického aktu v zajateckom tábore v okupovanej osade Olenivka, pri ktorom zahynulo množstvo ukrajinských vojnových zajatcov.„Toto je jeden z najstrašnejších ruských zločinov tejto vojny. Rusko za to musí niesť zodpovednosť. A bude. Neexistuje scenár, v ktorom by vrahovia zostali nepotrestaní,“ zdôraznil Zelenskyj.