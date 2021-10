Mestský úrad v Levoči už reguluje osobné návštevy, okres bude zaradený medzi čierne

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Vstup do budovy Mestského úradu v Levoči je už regulovaný. Dôvodom je nepriaznivý vývoj pandémie ochorenia COVID-19, pre ktorý bude Levočský okres od pondelka 25. októbra zaradený medzi čierne.Mesto preto svojich obyvateľov aj celú verejnosť žiada, aby v súvislosti s rizikom šírenia nákazy obmedzili osobné návštevy úradu len na prípady, ktoré nie je možné vybaviť prostredníctvom elektronických služieb, emailom, telefonicky alebo poštou a ktoré neznesú odklad. Upozornila na to samospráva na svojej internetovej stránke.Pri osobnej návšteve úradu sa musia návštevníci preukázať plným zaočkovaním proti ochoreniu COVID-19 alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na prítomnosť tohto ochorenia, ktorý nesmie byť starší ako 24 hodín. Nové pravidlá vstupu do budovy platia až do odvolania.Mesto už v úvode tohto týždňa z rovnakého dôvodu informovalo o zrušení plánovaného slávnostného zasadnutia mestského zastupiteľstva aj udeľovania verejných uznaní, ktoré sa malo konať 17. decembra.