Fico berie Krajniaka na zodpovednosť za rozkrádanie štátnych peňazí, Smer chce ministra práce odvolať

Krajniak príde na rad po Sulíkovi

Milióny pre schránkové firmy

Nájsť firmy bol problém

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.10.2021 (Webnoviny.sk) - Minister Milan Krajniak nesie podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica plnú politickú zodpovednosť za hrubé rozkrádanie štátnych peňazí v objeme od 7 do 24 miliónov eur.Uviedol to v piatok na tlačovej besede s tým, že strana víta uskutočnenie mimoriadneho sociálneho výboru v Národnej rade SR, ale nevylučujú aj zapojenie kontroly Národného kontrolného úradu (NKÚ) . Smer-SD chce iniciovať odvolávanie ministra Krajniaka v Národnej rade SR.„V tomto prípade ide o schránkové firmy, ktoré sa stali symbolom 21. storočia na Slovensku, pretože práve Matovič, Heger a ďalší sú majstri v ukazovaní rôznych cudzích nehnuteľností a schránok po celom svete, na čom si vlastne postavili aj politickú kariéru,“ konštatuje predseda strany Smer-SD a dodáva, že ide o jeden z najväčších škandálov roka 2021.Smer-SD je pripravený podniknúť konkrétne kroky. „Okamžite po tom, čo prebehne schôdza o odvolaní Sulíka, bude podaný návrh na odvolanie ministra Krajniaka. Nie len pre jeho minulosť a tomu, čo povystrájal na Fonde národného majetku, ale najmä za to, ako nezvláda svoj rezort a najmä za tento posledný škandál. Je to niečo, čomu sa nedá už ani veriť, je to hulvátske rozkrádanie finančných prostriedkov štátu,“ uzatvára Robert Fico.Milióny eur z pandemickej prvej pomoci poslalo Slovensko schránkovým firmám. Prišlo na to Investigatívne centrum Jána Kuciaka (ICJK) . Celkovo môže ísť o 24 miliónov eur z verejných peňazí.Podozrivé firmy nezakladajú účtovné závierky, nie je zrejmé, či a koľko majú zamestnancov a viaceré majú podlžnosti na daniach.ICJK pri preverovaní firiem nenašli prevádzku žiadnej z nich a majitelia sú spravidla ľudia z Balkánu alebo z Grécka. Podľa zistení investigatívnych novinárov z týchto krajín pritom nejde o významných podnikateľov.„Mnohých bol dokonca problém nájsť na adresách uvedených v obchodnom registri. Napriek tomu dostali od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) sumy porovnateľné s dlhé roky etablovanými spoločnosti s veľkým počtom zamestnancov,“ uviedlo ICJK.Pandemickú pomoc štát poskytuje podnikateľom a firmám, ktoré museli pre protipandemické opatrenia obmedziť alebo zatvoriť svoje prevádzky, poklesli im tržby najmenej o 20 percent, alebo ktoré udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.