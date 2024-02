Mestu Prešov sa po viac ako 20-tich rokoch vráti do správy park na Masarykovej ulici, chcú ho zrevitalizovať (video+foto)

Vyčlenili 800-tisíc eur

Vznikne aj garážový dom

Park len pustne

Našli potrebné financie

Stihnúť to chcú do troch rokov

Finančne náročný projekt

22.2.2024 (SITA.sk) - Mestský park na Masarykovej ulici sa po viac ako 20-tich rokoch vráti do správy mesta Prešov. Samospráva pozemky odkúpi od asúčasných vlastníkov za takmer 1,57 milióna eur.Zvyšnú časť potrebnej sumy vo výške viac ako 766-tisíc eur na tento účel vyčlenili mestskí poslanci na svojom pondelkovom rokovaní.Podľa primátora mesta Prešov Františka Oľhu chcú v súčasnosti zanedbaný park v širšom centre mesta čo najskôr sprístupniť verejnosti a najneskôr do troch rokov zrevitalizovať.Mesto v tohtoročnom rozpočte na odkúpenie pozemkov v parku na Masarykovej ulici vyčlenilo 800-tisíc eur.K dohodnutej sume na odkúpenie pozemkov vo výške necelých 1,57 milióna eur doložili mestskí poslanci zmenou rozpočtu zvyšných viac ako 766-tisíc eur, ktoré získali z predaja pozemkov na Levočskej ulici.Ako pre agentúru SITA vysvetlil primátor mesta Prešov František Oľha, išlo o pozemky pod parkoviskom pri výškovej budove, ktoré samospráva nevedela využívať.Po rozsiahlej rekonštrukcii budovy má na týchto pozemkoch vzniknúť viacpodlažný garážový dom, preto sa mesto rozhodlo pozemky majetkoprávne vysporiadať.„Zmluva na predaj pozemkov na Levočskej ulici bola schválená zastupiteľstvom v minulom roku. Tam bolo uznesením mesto zaviazané použiť tieto prostriedky na majetkové vysporiadanie parku na Masarykovej ulici, čiže bývalého mestského parku. Prostriedky nám nabehli na účet tohto roku, čím sme nadobudli financie v celej výške vysporiadania majetku. Teraz môžeme s pokojom podpísať zmluvy, ktoré sú pripravené a čakali na rozpočtové opatrenie," povedal Oľha.Podpis zmlúv sa podľa neho uskutoční na budúci týždeň a park následne prejde do majetku mesta. Podľa Oľhu sa tak vyrieši problém starší ako 20 rokov.„Po reštitúciách sa tento park dostal do majetku cirkvi a došlo k jeho odpredaju fyzickým osobám. Mesto Prešov stratilo kontrolu nad týmto územím. V určitom okamihu prišiel zámer výstavby bytov v tejto lokalite, čo spôsobilo nevôľu obyvateľov aj mestských poslancov. Tí mohli rozhodnúť o území a jeho využití. Zmenili územný plán a určili, že pozemky musia ostať parkom a zeleňou," pripomenul primátor situáciu s parkom, ktorý je pre verejnosť dlhodobo uzavretý a pustne.Na podnet poslanca Rastislava Mochnackého bolo ešte v roku 2020 zastupiteľstvom schválené uznesenie o potrebe vysporiadať park s majiteľmi pozemkov.„Vďaka relatívne dobrému hospodáreniu v minulom roku a vďaka tomu, že sme identifikovali nadbytočný majetok, ktorými boli pozemky pod cudzou stavbou, sa podaril nájsť potrebné financie," uviedol Oľha.Mesto už podľa neho spustilo proces dendrologického prieskumu, identifikuje náletové dreviny, o ktoré sa roky nikto nestaral, doplňuje pasportizáciu celého územia a urýchlene pripravuje výrubové povolenia ešte pred začiatkom obdobia, keď sa nesmú robiť výruby.Zámerom mesta je park čo najskôr vyčistiť a sprístupniť verejnosti. Po analýze územia plánuje radnica v spolupráci s hlavným architektom pripraviť projekt revitalizácie tohto územia.„Zatiaľ nevieme, či budeme môcť využiť externé zdroje. Plán je do troch rokov zrevitalizovať tento park a spraviť z neho nádhernú záhradu v centre mesta, ktorú môžu obyvatelia využívať," doplnil primátor. Dĺžka samotnej realizácie bude podľa neho závisieť od získaných financií.„Ak nájdeme externé zdroje, do roka vieme zrealizovať celú obnovu. Ak nenájdeme, naplánujeme si postupné fázy tak, aby sme do troch rokov to mali skompletizované. Ale už v tom čase budeme park sprístupňovať verejnosti," zopakoval Oľha.Ani získanie a sprístupnenie parku na Masarykovej ulici zároveň podľa primátora nemení plány vytvorenia Centrálneho mestského parku v blízkosti sídliska Sekčov.Táto lokalita je na tento účel v územnom pláne už od roku 1995, no s postupným výkupom pozemkov sa začalo až v roku 2019.Ako upozornil súčasný primátor, ide o finančne extrémne náročný projekt za zhruba 50 miliónov eur, ktorého vytvorenie si bez externých zdrojov vyžaduje vzhľadom na obmedzené finančné možnosti mesta aj desiatky rokov.„Centrálny park ale nie je podmienkou na to, aby sme revitalizovali zvyšné územia," dodal Oľha.