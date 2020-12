Meteorický roj Geminidy ukáže maximum svojej aktivity, pozorovaniu nahráva nov Mesiaca

14.12.2020 - Pri pondelkovom maxime aktivít meteorického roja Geminidy ho bude možné pozorovať 70 meteorov za hodinu. Podmienky na ich pozorovanie majú byť výborné, keďže Mesiac je v nove.Ako informovala hovorkyňa Slovenskej akadémie vied (SAV) Monika Tináková, v decembri bude okrem Geminíd aktívny aj meteorický roj U Midy či Ursidy a ďalekohľadom bude pozorovateľná aj kométa 141P/Machholz 2.Slnko dosiahne 21. decembra o 11:02 svoju najjužnejšiu polohu na oblohe a začne sa vracať na sever. To znamená skracovanie noci a predlžovanie dňa, pretože Slnko bude mať postupne väčšiu výšku.

Veľmi koncentrovaný roj

V dráhe asteroidu

Vianočná kométa

Ján Svoreň z Astronomického ústavu SAV podotkol, že táto zmena bude pokračovať do 21. júna, keď Slnko o 5:32 dosiahne svoje severné maximum.Meteorický roj Geminidy je činný od 11. do 17. decembra a miesto odkiaľ zdanlivo vyletuje, leží v súhvezdí Blížencov.Svoreň uviedol, že ide o veľmi koncentrovaný roj, z fotografických pozorovaní vychádza priemer roja na 22 miliónov km.„Pre porovnanie – priemer meteorického roja Orioníd je 56 miliónov km. V oblasti maxima je viac jasnejších meteorov, keďže hustejšie centrálne vlákno obsahuje väčšie zastúpenie väčších čiastočiek,“ priblížil.Zároveň poukázal, že Geminidy sú mimoriadne tým, že sa pohybujú v dráhe asteroidu MP 3200 Phaethon, pričom väčšina známych meteorických rojov má za materské teleso kométu.Meteorický roj U Midy alebo Ursidy, objavený 22. decembra 1945 na Skalnatom plese Antonínom Bečvářom a jeho spolupracovníkmi, bude najaktívnejší 22. decembra. Roj je činný od 17. do 26. decembra.Svoreň objasnil, že radiant leží blízko Polárky v súhvezdí Malého medveďa , ktorý sa ľudovo nazýva Malý voz.„Roj súvisí s krátkoperiodickou kométou Tuttle s obežnou dobou 13,6 roka. V maxime je možné vidieť približne desať meteorov za hodinu,” povedal docent stronóm.Podmienky na pozorovanie budú podľa neho priemerné, keďže Mesiac je počas maxima v prvej štvrti.Počas Vianoc bude malým ďalekohľadom viditeľná kométa 141P/Machholz 2. Svoreň objasnil, že ide o krátkoperiodickú kométu z Jupiterovej rodiny s obežnou dobou 5,33 roka.„Bola objavená v roku 1994 počas náhleho zjasnenia spôsobeného rozpadom. Pozorovateľná bude dva až 3 tri hodiny večer nad západným obzorom. Kométa prejde v decembri zo súhvezdia Kozorožca do súhvezdia Vodnára,“ uviedol.Zároveň dodal, že najbližšie popri Slnku prejde 15. decembra a najväčšiu jasnosť 8,5 magnitúdy dosiahne 24. decembra.