Meteorológov prekvapilo netypické britské počasie, máj bol najslnečnejším mesiacom v histórii

Ohromujúca štatistika slnečného svitu

Nepredvídateľnosť britskej klímy

4.6.2020 - Máj bol v histórii meraní vo Veľkej Británii najslnečnejší kalendárny mesiac a jar bola takisto historicky najslnečnejšou. Informovali o tom zástupcovia Met Office.Británia si počas mája užila 266 hodín slnečného svitu, čím o jednu hodinu predbehla doterajší mesačný rekord z júna 1957. Na výnimočnosti pridáva aj fakt, že zima bola upršaná, pričom rekordné dažde zaznamenali vo februári.Meteorológov prekvapil prechod z extrémne mokrého do extrémne suchého počasia, čo podľa nich nie je "typické britské počasie".Británia si v priemere užíva medzi marcom a koncom mája 436 hodín slnka. Od roku 1929 mali viac ako 500 hodín slnka v rámci spomínaného obdobia len počas desiatich rokov, pričom v ani jeden rok to nebolo viac ako 555 hodín. Vedci tvrdia, že nedávne počasie v krajine bolo bezprecedentné a ohromujúce.Doteraz si ľudia užili 626 hodín slnka, a to vďaka prúdeniu, ktoré "uzamklo" počasie na jednom mieste."Je to súčasť modelu, v rámci ktorého zažívame čoraz častejšie extrémne počasie súvisiace s klimatickými zmenami," uviedla Liz Bentley z Royal Meteorological Society."Ak sa pozrieme na rozdiel v množstve zrážok spadnutých počas zimy a jari, je to najväčší rozdiel od roku 1862. Štatistika slnečného svitu je skutočne ohromujúca. Vyniká tým, koľko hodín slnečného svitu prelomilo predchádzajúci rekord z roku 1948. Mali sme viac slnka ako počas väčšiny našich letných období, a to je skutočne pozoruhodné," povedal Mark McCarthy z Met Office.Upozornil však, že tento rok ľudia nemôžu považovať za ukazovateľ budúcnosti, pretože prúdenie sa môže správať inak.Vedci sa domnievajú, že otepľovanie Arktídy spôsobené človekom viedlo k rekordným teplotám a požiarom na Sibíri a môže ovplyvniť aj prúdenie, čo však zatiaľ nedokázali."Pre väčšinu ľudí znamená nedávne slnečné počasie jednoducho 'pekné počasie'. No v širšom kontexte je to signál narastajúcej nepredvídateľnosti britskej klímy. Plánovanie vegetačného obdobia začína pripomínať noc strávenú pri hracích stoloch. Faktom zostáva, že odvážne a včasné opatrenia na zníženie emisií môžu znížiť čoraz väčšie riziká spojené s klimatickou zmenou v Británii a po celom svete," uzavrel Joe Smith z Royal Geographical Society.