Google stiahol aplikáciu na mazanie programov z Číny, podnecovala protičínske nálady

3.6.2020 (Webnoviny.sk) - Google stiahol zo svojho online obchodu aplikáciu, ktorá pomáhala ľuďom v ich zariadeniach nájsť a vymazať ďalšie programy vyvinuté v Číne. Remove China Apps, ktorú vyvinula indická firma One Touch AppLabs, uviedli na trh v máji a za prvých 10 dní zaznamenala viac ako milión stiahnutí.Aplikácia bola mimoriadne obľúbená práve v Indii, ktorá má s Čínou napäté vzťahy pre spornú hranicu v Himalájach. Google ju stiahol za porušovanie pravidiel obchodu, informuje spravodajský portál BBC.Remove China Apps označila viacero aplikácií, okrem iných TikTok, ktorú vlastní firma Bytedance so sídlom v Pekingu, či Zoom, ktorého majitelia síce sídlia v Kalifornii, no vytvoril ho podnikateľ narodený v Číne. Predinštalované aplikácie na smartfónoch vyrobených v Číne však nedokázala detegovať.Kritici aplikácie tvrdia, že podnecovala protičínske nálady, ktoré sú už na vzostupe pre pandémiu nového koronavírusu, ktorý sa po prvý raz objavil v čínskom meste Wu-chan. Vývojári z online komunity Beluga Whale, ktorá združuje čínskych tvorcov aplikácií, vyzývali ľudí, aby aplikáciu nahlásili Googlu, pretože predstavuje "formu narúšania trhu".