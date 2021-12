Meteorológovia upozorňujú na hmlu po celom Slovensku, platia výstrahy aj pred poľadovicou

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

31.12.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahy prvého stupňa pred hmlou pre celé Slovensko s výnimkou okresov Tvrdošín a Námestovo. Ako o tom informoval na svojom webe, výstraha platí do piatkovej polnoci. V okresoch meteorológovia očakávajú ojedinele výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 – 200 m. Ústav vydal aj výstrahy pred vetrom na horách a pred poľadovicou.Výstraha pred poľadovicou platí do 15:00 platí pre všetky okresy v Košickom a Prešovskom kraji. A tiež pre niektoré okresy v Banskobystrickom a Žilinskom kraji. Ide o okresy Brezno, Detva, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš a Ružomberok.Od 11:00 až do polnoci 2. januára 2022 platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách pre okresy Poprad, Brezno a Liptovský Mikuláš. Pre okresy Banská Bystrica, Ružomberok, Dolný Kubín, Námestovo, Žilina a Martin od 15:00 do polnoci 2. januára 2022. V okrese Tvrdošín bude platiť od 16:55 do polnoci 2. januára 2022. Obyvatelia okresov môžu na horách v polohách nad pásmom lesa miestami očakávať výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 30 – 37 m/s (110 – 135 km/h).