Disciplinárne stíhanie sudcov nebolo podľa Naďa dostatočne efektívne, procesy prinášali množstvo problémov

31.12.2021 (Webnoviny.sk) - Rozhodovanie pri disciplinárnych stíhaniach sudcov nebolo dostatočne efektívne. V rozhovore pre agentúru SITA to uviedol predseda Najvyššieho správneho súdu SR (NSS SR) Pavol Naď. Práve novovzniknutý NSS SR tento rok prebral agendu disciplinárnych stíhaní sudcov.Naď v rozhovore objasnil, že v rokoch 2013 až 2017 pôsobil ako člen disciplinárneho senátu najvyššieho súdu. „Tie procesy prinášali so sebou množstvo problémov, ktoré súviseli napríklad s obštrukciami alebo nefunkčnosťou senátov, neochotou oslovených sudcov a ďalších osôb byť účastnými v disciplinárnych senátoch,“ pokračoval Naď s tým, že to bola záťaž, ktorú museli sudcovia znášať popri svojej agende.Dodal, že disciplinárne stíhania sudcov sú navyše chúlostivá a nepríjemná práca. „Je potrebné vyniesť ortieľ nad niekým, kto sa dopustil porušení povinností v sudcovskom prostredí,“ uzavrel.Celý rozhovor je možné nájsť na webe.