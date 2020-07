Meteorológovia varujú pred búrkami, výstrahu pred povodňami vydali pre okresy Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.7.2020 - Meteorológovia vydali výstrahu druhého stupňa pred prívalovými povodňami pre okresy Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. Ako informuje na svojej stránke Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), výstraha by mala platiť do 21.00. Pre okresy Brezno, Poltár, Detva, Zvolen, Krupina, Banská Štiavnica a Žarnovica platí výstraha prvého stupňa pred povodňami do 21.00.Na väčšine územia Slovenska platí výstraha prvého stupňa pred búrkami do 20.00 hod. Týka sa to všetkých okresov Banskobystrického kraja, značnú časť okresov Žilinského kraja a niektorých okresov v Košickom, Prešovskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji.SHMÚ varuje, že s búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 milimetrov a nárazy vetra rýchlosť 18 až 23 metrov za sekundu (65 až 85 kilometrov za hodinu).