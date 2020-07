Ženy s potvrdeným koronavírusom nemusia počas pôrodu nakaziť svoje dieťa 

Názory sa rôznia

26.7.2020 - Je nepravdepodobné, že by ženy, ktoré majú ochorenie COVID-19, preniesli infekciu na svoje dieťa počas pôrodu, naznačuje podľa BBC malá štúdia, ktorej výsledky publikovali v časopise The Lancet Child & Adolescent Health.Ani jedno zo 120 detí, ktoré sa v troch newyorských nemocniciach narodili matkám pozitívnym na koronavírus, nemalo po narodení pozitívne testy. Výsledky boli podobné aj po dvoch týždňoch, počas ktorých niektoré z nich matky dojčili a bývali tiež spolu s nimi v izbách.Podľa expertov sú výsledky upokojujúce, no sú potrebné väčšie štúdie.Dát o riziku prenosu koronavírusu počas tehotenstva a dojčenia je príliš málo, takže sa rôznia aj odporúčania pre matky a tehotné ženy.Zatiaľ čo v Británii lekári odporúčajú, aby bolo dieťa s matkou a za dodržania preventívnych opatrení ho aj dojčila, čo podporuje aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO ) , podľa ktorej benefity dojčenia prevyšujú riziká možného prenosu koronavírusu, v Spojených štátoch odporúčajú zvážiť dočasné oddelenie novorodenca od matky. Ženy v takejto situácii by podľa amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb mali zvážiť odstriekavanie alebo odsávanie mlieka.Deti v štúdii boli v rovnakých izbách ako ich matky, ktoré ich aj dojčili. Nosili však pri tom ochranné rúška, často si umývali ruky a deti mali uzavreté postieľky, ktoré boli aspoň dva metre od postelí matiek.Po narodení malo všetkých 120 detí negatívne testy na koronavírus, 82 z nich otestovali znovu po týždni a všetky boli negatívne, pričom väčšina z nich (68) bola v izbe s matkou a viac ako tri štvrtiny matky dojčili. Po 14 dňoch znovu otestovali 72 detí a všetky boli negatívne.Vedci pritom priznávajú, že takmer tretinu detí už po narodení opätovne netestovali, sčasti to podľa nich bolo preto, že ich rodičia nechceli priniesť do nemocnice počas pandémie.Marian Knight, ktorá má v Británii na starosť sledovanie ochorenia COVID-19 u tehotných žien, skonštatovala, že výskum podporil ich súčasné odporúčania. "V Británii porodilo vyše tisíc matiek s vírusom SARS-CoV-2, no len 1 - 2 % ich detí malo pozitívne testy na SARS-CoV-2," uviedla, pričom dodala, že navyše infekcia zjavne u týchto detí nespôsobuje vážne ochorenie.