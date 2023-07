Meteorológovia varujú pred búrkami, výstrahy platia pre celý Košický kraj s výnimkou týchto okresov

19.7.2023 (SITA.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) varuje východ Slovenska pred búrkami. Výstrahy 2. stupňa platia v stredu pre celý Košický kraj s výnimkou okresov Kežmarok, Poprad a Stará Ľubovňa i pre celý Prešovský kraj.Výstrahy sú v platnosti do 20:00. Pre zvyšok Slovenska platí výstraha 1. stupňa pred búrkami rovnako do 20:00. SHMÚ o tom informuje na svojej webstránke.Meteorológovia vystríhajú pred búrkami i vo štvrtok. Výstrahy 2. stupňa sú vydané od 10:00 do 18:00, a to pre okresy Rožňava, Gelnica, Košice-mesto, Košice-okolie, Trebišov a Michalovce.