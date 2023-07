Šéf britskej MI6 tvrdí, že jeho špióni s použitím umelej inteligencie brzdia dodávky zbraní Rusku

Dvere MI6 sú stále otvorené

Umelá inteligencia

19.7.2023 (SITA.sk) - Britskí špióni už teraz používajú umelú inteligenciu na obmedzovanie dodávok zbraní do Ruska. Uviedol to v stredu na prednáške v Prahe šéf britskej spravodajskej služby MI6 V zriedkavom verejnom vystúpení Moore zároveň vyzval Rusov, ktorí odmietajú inváziu na Ukrajinu, aby poskytovali spravodajské informácie Británii a dodal, že mnohí to už od začiatku vojny urobili.„Naše dvere sú stále otvorené," vyhlásil.V prejave, v ktorom popísal umelú inteligenciu ako aktívum s vysokým potenciálom, ale aj ako veľkú hrozbu, šéf MI6 povedal, že jeho personál v britskej zahraničnej spravodajskej službe „kombinuje svoje zručnosti s umelou inteligenciou a súborom zozbieraných elektronických dát na identifikáciu a narúšanie toku zbraní do Ruska, ktoré majú byť použité proti Ukrajine".Moore konštatoval, že jeho služba „spolu s našimi spojencami chce zvíťaziť v pretekoch o zvládnutie etického a bezpečného využitia umelej inteligencie".Poznamenal však, že umelá inteligencia nenahradí ľudí v pozícii špiónov a vyhlásil, že „ľudský faktor" zostane rozhodujúci.