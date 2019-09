Meteorológovia varujú pred dažďom, silným vetrom a horúčavami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. septembra (TASR) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v pondelok varuje pred intenzívnym dažďom, vetrom, ale aj horúčavami. V tejto súvislosti vydal výstrahy.Intenzívny dážď meteorológovia očakávajú najmä na strednom Slovensku a v severných častiach západného a východného Slovenska. Napadnúť by malo 35 až 50 milimetrov zrážok, vyskytnúť sa môžu aj búrky s krúpami. Výstraha platí do 14.00 h.Na východe Slovenska treba, naopak, počítať s horúčavami. V okresoch Humenné, Vranov nad Topľou, Michalovce, Trebišov a Sobrance môže teplota dosiahnuť 33 stupňov Celzia.Výstrahy pred silným vetrom sa týkajú juhovýchodného Slovenska. Vietor, ktorého rýchlosť môže v nárazoch dosiahnuť 80 kilometrov za hodinu, meteorológovia očakávajú od pondelka 19.00 h do utorkového večera.