Meteorológovia varujú pred počasím, pre celé územie Slovenska platia výstrahy pred búrkami

16.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal výstrahu prvého stupňa pred búrkami pre celé územie Slovenska. Ako SHMÚ uvádza na svojej internetovej stránke, výstraha platí od pondelka od 12:00 až do utorka 17. augusta do 6:00.Počas búrok môže spadnúť od 20 do 40 milimetrov zrážok a môžu byť spojené s vetrom rýchlosti 18 až 23 metrov za sekundu (65 až 83 km/h).Pre okresy na juhu a juhozápade Slovenska dnes zároveň platí výstraha prvého stupňa pred vysokými teplotami. Tie môžu medzi 13:00 a 18:00 dosiahnuť úroveň 33 až 34 stupňov Celzia.