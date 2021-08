Afganistan je príkladom totálneho zlyhania NATO a USA, Korčok môže podľa Fica nariekať koľko chce

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

16.8.2021 (Webnoviny.sk) - Dianie v Afganistane je podľa predsedu strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Roberta Fica príkladom totálneho zlyhania Organizácie Severoatlantickej zmluvy a Spojených štátov amerických. V tlačovej správe o tom informoval tlačový odbor strany Smer-SD.Podľa Fica získal Taliban celý Afganistan doslova v priebehu pár týždňov a pokladá to za obrovskú prehru a stratu dôveryhodnosti USA. Dodáva, že krajinu čaká buď občianska vojna, alebo tvrdý islamský diktát a poriadok Talibanu. „A Korčok môže nariekať koľko chce. Nič na tom nezmení,“ uvádza Fico.Militantné hnutie Taliban v nedeľu 15. augusta po kolapse afganskej vlády a úteku prezidenta preniklo do hlavného mesta Kábul. Ťažko ozbrojení bojovníci sa rozptýlili po meste a viacerí vstúpili aj do opusteného prezidentského paláca.Hovorca a vyjednávač Talibanu Suhajl Šahín povedal pre agentúru The Associated Press, že militanti plánujú v nadchádzajúcich dňoch rokovania zamerané na vytvorenie „otvorenej, inkluzívnej islamskej vlády“.