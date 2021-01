Meteorológovia varujú pred prudkým vetrom a poľadovicou

Pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Poprad, Ružomberok a Tvrdošín vydali meteorológovia výstrahu druhého stupňa pred silným vetrom na horách. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.





Výstraha platí od deviatej hodiny rána do 15.00 h poobede. Rýchlosť vetra môže dosiahnuť v nárazoch až 160 kilometrov za hodinu. Až do piatkovej polnoci (22. 1.) vydal SHMÚ aj výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách pre niektoré okresy Trenčianskeho, Košického, Prešovského a Žilinského kraja.Výstraha prvého stupňa pred tvorbou poľadovice predbežne platí do piatka (22. 1.) do 18.00 h v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji. "Výskyt poľadovice je v danom ročnom čase a danej oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," spresnil SHMÚ.Snehové jazyky a záveje sa môžu podľa SHMÚ tvoriť v niektorých okresoch Trenčianskeho, Košického, Nitrianskeho, Prešovského a Žilinského kraja. V tejto súvislosti vydali meteorológovia tiež výstrahu prvého stupňa, ktorá platí do piatka do polnoci.Výstraha prvého stupňa pred tvorbou poľadovice predbežne platí do piatka do 18.00 h v Banskobystrickom, Trenčianskom, Košickom, Prešovskom a Žilinskom kraji.