Negatívny antigénový test nemusí znamenať, že osoba nie je infikovaná

Negatívny antigénový test nemusí znamenať, že daná osoba nie je infikovaná, môže byť v inkubačnej dobe ochorenia COVID-19. Pripomenulo to Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.





Rezort zdravotníctva apeluje na ľudí, aby sa správali zodpovedne a dodržiavali všetky odporúčania. Samozrejmosťou by malo byť nosenie rúška, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk, časté vetranie priestorov, kde sa osoba zdržiava a tiež čo najväčšie obmedzenie stretávania sa s inými ľuďmi, a to aj v exteriéri.Sledovať treba svoj zdravotný stav a aj pri miernych klinických príznakoch, teda pri teplote, kašli, strate čuchu či chuti alebo dýchavičnosti treba bezodkladne telefonicky kontaktovať svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnúť sa na ďalšom postupe a dodržiavať jeho pokyny.Ak bol niekto v úzkom kontakte s pozitívne testovanou osobou, teda dva dni pred jej pozitívnym testovaním alebo pred začiatkom jej klinických príznakov, musí ostať v karanténe, aj keď výsledok jeho vyšetrenia pri aktuálne prebiehajúcom testovaní bol negatívny.MZ SR odporúča opakovane sa zúčastniť testovania najskôr na piaty deň od kontaktu s pozitívnou osobou. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 minút vo vnútornom priestore. Karanténa má trvať minimálne desať dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, a to aj v prípade, že testovaná osoba mala na piaty deň od kontaktu s pozitívnou osobou negatívny výsledok testu.Informovať o svojom kontakte je potrebné všeobecného lekára, v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast alebo lekára miestne príslušného vyššieho územného celku, ak lekár takejto osoby nie je k dispozícii.